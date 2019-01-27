【01眾故事】沈震軒為2月音樂會熱身　銅鑼灣Busking預演兼送門票

提起沈震軒，大家自然會想起他幕前的演出，但他心裡一直有個歌手夢，在2015年推出過首張同名大碟後，並未有停下音樂的步伐。沈震軒近日聯同享樂團、莫凱謙推出歌曲《不枉》，用音樂記下心跡，亦向大眾宣告不論任何年紀仍可追夢。

沈震軒將於2月22日，聯同享樂團、莫凱謙、Rex Ma在This Town Needs舉行《沈震軒做咗先啦音樂會》。沈震軒與一班兄弟為音樂會作好準備，明天會在銅鑼灣SOGO門口對出Busking進行熱身預演。現場更會送出《沈震軒做咗先啦音樂會》門票，只要親身支持便能獲得門票2張。

沈震軒將於2月22日，聯同享樂團、莫凱謙、Rex Ma在This Town Needs舉行《沈震軒做咗先啦音樂會》，明日更會在銅鑼灣SOGO門口對出Busking預演。

明日(1月28日)只要到銅鑼灣SOGO門口對出，支持沈震軒Busking活動，就有機會得到《沈震軒做咗先啦音樂會》門票2張。(名額有限，送完即止)

Busking活動時間：

2018年1月28日 (星期一)下午18時00分至19時00分

活動地點：

銅鑼灣SOGO門口對出

搶飛秘技：

1）立即成為01會員，綁定埋手機號碼！

2）親身到支持沈震軒Busking活動，

3）現場掃瞄特製QR Code，填妥表格，即可獲得門票2張，先到先得

名額：50名（得獎者將即場獲得《沈震軒做咗先啦音樂會》門票2張，送完即止）

《沈震軒做咗先啦音樂會》期及時間：2018年2月22 日 (星期五)

地點：This Town Needs（香港油塘崇信街6號ocean one 1/F）

演出單位：沈震軒、享樂團、莫凱謙、Rex Ma

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