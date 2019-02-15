【01眾樂迷】沈震軒享樂團莫凱謙Busking為磨練自己：做咗先啦！

沈震軒、享樂團、莫凱謙以及小提琴手Rex Ma，自一年多前已開始遊走香港各地Busking，大路的銅鑼灣、尖沙咀有玩過，甚至連維多利亞港的中式帆船「鴨靈號」、工廠大廈的舊式電梯也玩過，他們相信音樂應該是無處不在，同時在不同地方busking也像是他們的修羅場：「Busking同台上好唔同，因為台上演出所有嘢都係有Setting，而街頭上演出會比較現實，唔好聽觀眾就會走。所以如果你可以令佢哋留低聽你唱歌，咁就係一種成功嘅自我挑戰。街頭可以磨練到我哋嘅忍耐力同能力。」

早前沈震軒、莫凱謙、享樂團及小提琴手Rex Ma為著宣傳音樂會，特意到銅鑼灣Sogo門外演出，引來不少途人圍觀。

+ 7 + 6 + 5

早前一行五人再次到銅鑼灣Sogo外busking，為即將舉行的《沈震軒做咗先啦音樂會》作宣傳，由街頭再次唱到台上，今次他們將會在This Town Needs進行演出。為演唱會主題「做咗先啦」解話時，沈震軒表示：「其實呢句係我嘅口頭禪，亦同我哋呢個演出組合嘅態度好似，因為我哋最初只係單純諗住busking演出，夾夾下我哋又寫咗首歌《不枉》，整整下又有機會畀我哋上到頒獎禮，甚至有自己嘅音樂會。所以有時唔洗諗太多，做咗先啦。」

大概是這種「做咗先啦」的精神，把沈震軒、莫凱謙、享樂團、Rex Ma等人由街頭再次推到台上演出。

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】