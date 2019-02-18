【友人抱抱精華重溫】重提戀愛史哽咽　鄭融：有次食粥諗起即爆喊

Happy Galentines’s Day《友人抱抱音樂會》完滿結束，JW、欣宜、鄭融全晚落力演出以外，更互相大爆秘密，分享感情路上不能被觸踫的一面，以歌曲串連起她們的愛情經歷。音樂會中又唱又跳，像是閨密般分享失落與歡樂，最後男神周柏豪現身合唱掀起全晚高潮，當中互動令樂迷哭笑不得。

在剛過去的2月14號情人節晚上，JW、欣宜、鄭融聚首在麥花臣場館，在《友人抱抱音樂會》中又唱又跳。 (鄭子峰攝)

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音樂會中，鄭融用《紅綠燈》、《終生學習》、《非凡人生》貫穿自己的愛情路：「有次一位朋友問我嘅初戀係點，我同佢講冇乜特別咋喎，冇乜嘢值得分享。佢再問我最刻骨銘心嘅愛情係點，我當下成個人呆咗、好驚，因為我知道自己一路都逃避緊啲嘢。當時我喺渡船街食粥間鋪頭爆喊。後來我明白到，一啲嘢要自己去面對返先可以過得去。」

一邊演唱作品，鄭融亦一邊與大家分享自己的愛情故事，以告訴大家，不要逃避過往的失敗。 (黃寶瑩攝)

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