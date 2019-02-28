【鄭伊健演唱會】機械人演出大有來頭　花百萬從日本邀請到港

鄭伊健一連6場《Along With Ekin Live Concert 2019》紅館演唱會聲勢強勁，不少樂迷都覺得「回憶返晒嚟」，畢竟浩南哥、Sky哥哥、風師兄等角色是8、90後的集體回憶。演唱會勾起樂迷的少男少女情懷之外，唱到《友情歲月》時出現的機械人原來大有來頭，伊健斥資百萬港元將它們帶到香港舞台。

伊健紅館騷上的機械人對戰環節原來有段故，更要斥資一百萬港元才能成事。

事源伊健在籌備演唱會時，無意中在網看到日本第65回NHK 紅白歌合戰的影片(資料片段)，對這兩台機械人大感興趣，心想：「如果我演唱會都有呢個機械人就好喇！」不過，只是「得個講字」在腦海中幻想一下過癮便算。

及後工作人員成功聯絡發明這兩台機械人的日本廠商，並認識了發明者阿嘉倫大 ，工程師中野桂樹，及操控員廣井健人。當時廠商還未知道聯絡人是鄭伊健團隊，直至伊健親自飛到日本工場參觀，令廠商大感驚訝。伊健當時還試駕機械人，發現操控相對靈活，便萌生念頭，在演唱會加插一正一邪機械人對打的環節。

一次伊健在看NHK《紅白》影片時發現這兩台機械人已大感興趣，及後工作人員聯絡廠商為他實現夢想。

雖然交涉過程順利，但要將機械人變成心目中的模樣工序非常繁複，伊健先邀請香港設計師設計，再將設計圖送回日本製造，伊健加入自己的心思構思機械人的頭、手、腳外觀，最後斥資一百萬港元完成，在紅館舞台呈現。

伊健有份構思機械人軀幹外觀，與他本人一樣十分師氣。