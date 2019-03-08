Josie & The Uni Boys 4月襲九展　集結中港台搖滾勁旅破格演出

由何超儀領軍的樂隊Josie & The Uni Boys將於4月6日進軍九展Star Hall，舉行《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會，屆時將聯同中港台搖滾勁旅，包括：LMF、廿四味、Jan@秋紅、激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團DH等，並會有神秘嘉賓列陣。《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會只此一場，搖滾樂迷不容錯過。

Josie & the uni boys成軍近十年，即將於下月舉行《The Classic Purple Psycho Experience》，邀請了不少樂壇勁旅共同演出。 (資料圖片)

繼去年《We Go Berzerka Explode Into Life》音樂會後，何超儀立刻「碼實」視覺導演John Wong添食，務求將音樂會提昇為衝擊樂迷視覺與聽覺的體驗。為配合Josie & The Uni Boys的音樂風格，John Wong運用新技術製作不同視覺效果及影象，令所有樂迷置身紫色幻樂國度。

今次音樂會，何超將再度與視覺導演John Wong合作，為樂迷帶來視聽的共同體驗。 (資料圖片)

Josie & The Uni Boys《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會

日期：2019年4月6日(星期六)

時間：晚上8:15

地點：九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星STAR HALL

票價：$1180(VIP)、$480、$280(全場企位)

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