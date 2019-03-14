何超儀率搖滾班霸襲九展　為香港仔出一口氣：唔好成日睇低自己

何超儀百足咁多爪，大家可能只記得她幕前當演員的身份，但其實她骨子裏也是「Rock妹」，前衛、自我地在香港樂壇開闢了一條血路。組成樂隊Josie & The Uniboys超過10年，一直堅持另類搖滾，幾乎首首作品都在衝擊聽眾感官。 可能大家都會疑惑，音樂有何魅力令何超儀如此著迷？原因很簡單：「比起演戲，唱歌係自我好多，尤其我係主音！細個以為梅艷芳嗰個世界好好玩，原來玩Rock個世界仲正！好癲，啱我喇！」

自嘲「國際蚤乸」 唱出赴荷里活拍戲辛酸：你以為好好多呀？

何超儀喜歡在音樂世界釋放自己，當她學會填詞便發現，音符與文字的威力能大得像一記重拳打進聽眾的心。她笑言自己筆風「賤格」，更分享作品《可憐蚤》背後的故事，歌詞是她到荷里活拍戲的辛酸，並自嘲是「國際蚤乸」。

「事實上係吖嘛！同周星馳套《新喜劇之王》入面周街行，好想做演員嘅人一樣，我哋嘅工作同佢哋一樣㗎咋！你以為好啲呀？只不過係去咗荷里活行來行去！」當大家以為有家底，經驗豐富的何超儀應該一路順風順水，原來也吃過不少苦頭。《可憐蚤》前半段自嘲一番後，後半段是在道出自己心聲，底子裏是有一顆邁向國際的心。

何超儀在搖滾樂世界找回自己，比起演戲，她更愛擔任樂隊主音釋放自己。

曾憧憬如梅艷芳一樣的主流歌手世界，但見識LMF的現場演出，令何超儀立志要走搖滾路線。 見識過LMF立志做Rock妹：搖滾世界咁癲啱我呀！ 早於90年代初，何超儀以流行歌手身份示人，一向視梅艷芳為偶像，直到99年見識過LMF現場演出後，可謂她的轉捩點：「原來玩Rock個世界仲正！好癲，啱我喇！」何超儀憶述當時的場境，在狹小的酒吧內，LMF一行12人「撐爆」舞台，甫開場已經「插水」跳向觀眾，甚至無視現場設備到處跳，「亂晒籠」亦繼續唱，全場陷入一遍瘋狂。「估唔到玩Rock嗰邊咁High嘅！我諗我(當時)真係行錯風格，哈哈！」 亦因為這次衝擊，令往後何超儀無視主流樂壇所謂的限制，堅持自己的風格，不經不覺便組成Josie & The Uni Boys超過十年，繼續我行我素，繼續叛逆做搖滾王后。

聯同中港台搖滾班霸襲九展 紫色幻樂體驗衝擊樂迷感官

Josie & The Uni Boys將於4月6日在九展Star Hall舉行《The Classic Purple Psycho Experience》，顧名思義，用「體驗」來形容今次演唱會才準確。事關何超儀邀請到John Wong擔任視覺導演，以GAN技術(Generative Adversarial Network)，由人工智能生成多幅疑幻似真的視覺藝術作品，任意分佈在舞台的不同角落，令樂迷猶如置身「異空間」一樣。

值得一提的是，今次音樂會是香港首次運用到GAN技術，與國際大型演唱會看齊，大家可參考Massive Attack剛過去的音樂會。視覺導演John Wong表示：「唔好成日覺得都係外國叻晒，就算我哋係香港仔，我哋吸收、做緊嘅嘢一樣可以國際化，唔好成日睇低自己，今次就係一個好好嘅示範！」除此之外，今次音樂會邀請到中港台的搖滾班LMF、廿四味、Jan@秋紅、激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團DH等等，絕對是本地的搖滾盛事。樂迷們如果想以多重感官，體驗搖滾樂的不同面向及威力，一定要抓緊機會。

何超儀率領Josie & The Uni Boys以及一眾中港台搖滾勁旅4月6殺入九展，各位樂搖滾樂迷不容錯過。

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