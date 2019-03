【01眾樂迷送你】《The Classic Purple Psycho Experience》門票

由何超領軍的樂隊Josie & The Uni Boys將於4月6日進軍九展Star Hall,舉行《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會,屆時將聯同中港台搖滾勁旅,包括:LMF、廿四味、Jan@秋紅、激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團DH等,並會有神秘嘉賓列陣。《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會只此一場,搖滾樂迷不容錯過。

繼去年《We Go Berzerka Explode Into Life》音樂會後,何超立刻「碼實」視覺導演John Wong添食,務求將音樂會提昇為衝擊樂迷視覺與聽覺的體驗。為配合Josie & The Uni Boys的音樂風格,John Wong運用新技術製作不同視覺效果及影象,令所有樂迷置身紫色幻樂國度。

01眾樂迷將會送出《The Classic Purple Psycho Experience》門票俾大家,只要你跟足以下步驟,答啱問題就有機會得到門票2張,名額31個。

步驟1. 註冊成為香港01會員

步驟2. 參加問答遊戲(https://bit.ly/2WfZtLU​)

01眾樂迷送你《The Classic Purple Psycho Experienece》門票2張,名額共31個,快啲去答問題贏門票啦!

Josie & The Uni Boys《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會

日期:2019年4月6日(星期六)

時間:晚上8:15

地點:九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星STAR HALL

票價:$1180(VIP)、$480、$280(全場企位)

下載《香港01》App,打開App首頁,撳「+」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」,每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦!

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】