【許廷鏗演唱會】大爆成名前志願　細個夢想竟然唔係做牙醫歌手？

只此一場的《許廷鏗再見智慧齒演唱會2019》昨晚在紅館圓滿結束。重溫了不少經典作品之餘，未知是否首次單獨在紅館演出令Alfred有點緊張，演出途中鬧出不少笑話。 攝影:葉志明

演唱會中，首次單獨上紅館台的Alfred未知是否有點緊張，不時鬧出笑話。 （葉志明攝）

演唱會第三部份，唱出《阿樂》前，Alfred可能全場也未有機會說話，顧著與樂迷聊天，忘記了進入歌曲的verse，最後更要趕忙追上歌曲進度，令不少觀眾捧腹大笑。一邊唱出《阿樂》、《福氣》時，Alfred走到台邊與樂迷逐一握手，更拿起對方手機自拍，一時混亂間，他不小心將對方的手機關掉，使得該樂迷不知好氣還是好笑。

原來Alfred小時候的夢想是要成為漫畫家，更在服裝上向大家展示出小時候的畫作。（葉志明攝）

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換上一身啡色長褸的Alfred，表示設計原來暗藏不少心思:「縫喺件褸上面嘅畫，全部都係我細個嘅時間畫，唔同時期都有。其實喺我立志成為歌手之前，我細個嘅志願係想成為一個漫畫家。」

及後唱出《護航》，Alfred更特意將mic交到台下的好兄弟胡鴻鈞手上，由他唱出一段副歌，畫面可說是相當珍貴，亦證二人感情深厚。

與幾位女歌手合唱，可說是將全晚氣氛推至高潮。（葉志明攝）

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一口氣唱出《感覺良好》、《演員的自我修養》、《面具》、《明星》、《恐怖情人》、《仁至義盡》、《停半分鐘聽一闋歌》，又以結他自彈自唱出《一句話》後，演唱會終於迎來第一位嘉賓。Alfred說:「今晚嘅演唱會我係當成一個畢業禮嘅規格去做，喺畢業禮入面，我當然要好好答謝一啲陪我經歷過高高低低嘅同學仔。」林欣彤現身台上，與Alfred合唱出《忍》。讓Alfred一直以男聲和唱的，還有JW，二人合唱《矛盾一生》，不說不知，原來Alfred和JW早在中學時期已認識，一起參加歌唱比賽，不經不覺二人已成為獨當一面的歌手。

雖然JW在中途已哭成淚人，不過要數到最感人的，必定是欣宜的出現，Alfred這樣形容這位最佳好友:「比起保護自己，佢永遠都會保護咗我先。」二人唱出《女神》時，更未開口先抱著哽咽。

合唱最後一部份，幾位女歌手一同與Alfred唱出《青春頌》，「記住要共最美的人分享每個夜晚 別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患」句句打入心坎中，不但JW欣宜也哭個不停，連帶身旁演出的「學生」亦淚流披面。

謝安琪現身與Alfred合唱，實現了他的其一個夢想。（葉志明攝）

Encore階段，謝安琪現身台上與Alfred合唱《我歌故我在》，連阿Kay也不禁說:「我唱第一句就爭啲喊啦，好感動呀!」Alfred表示:「呢首歌我儲咗好耐，《我歌故我在》由我喺參加唔同歌唱比賽開始已經好想唱，但一直唔敢唱。我記得阿Kay喺我大學參加其中一個比賽嘅嘉賓，估唔到竟然有機會喺我嘅演唱會上面合唱呢首歌。」Alfred更表示願意為阿Kay做牛做馬:「你啲仔女嘅牙就交畀我啦。」