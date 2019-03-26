【容祖兒演唱會】八月舉行廿週年紅館騷：Wyman幫我諗咗個好名！

入行廿週年，容祖兒今年八月將於紅館舉行《PRETTY CRAZY 容祖兒演唱會》，早前祖兒就特別為演唱會宣傳海報飛去東京，Crazy地在24小時內努力超額完成攝影，非常切合演唱會主題。

祖兒表示演唱會名字《PRETTY CRAZY》 是好友黃偉文為她定的：「個名真係起得好好，因為呢二十年來無論係工作上、不同經歷上面，一路走來都真係PRETTY CRAZY嘅！ PRETTY CRAZY呢兩個字，既可以代表到我哋對工作上面嘅瘋狂，又可以代表到我哋一直努力追求嘅優雅，簡簡單單兩個字形容左我呢二十年，Wyman真係勁。」

早前祖兒特意飛到東京拍攝《PRETTY CRAZY演唱會》的宣傳海報。 (資料圖片)

今次演唱會海報，係搵番祖兒初入行20歲第一次開紅館演唱會合作過的國際知名攝影師Leslie kee 紀嘉良合作，祖兒謂 : 「呢個合作，又係有齊PRETTY CRAZY元素！其實係上年東京睇明哥(黃耀明)演唱會嗰陣，突然諗起Leslie kee 紀嘉良，就即刻約左佢出來半小時，一個下午茶就定咗喺今年一月份影呢輯相。因為大家工作時間關係，我只係用咗一日飛去東京，24小時完成呢次海報。影咗好似超過12個鐘，一落機就去影相，影完就上機走。所有衫呀，形像設計，都係Leslie kee 紀嘉良一手包辦，佢細緻到每套衫都要我換埋指甲襯色，真係未試過咁影法。但係完成作品，當然係very pretty啦，影咗好多套衫，多到返嚟香港，淨係揀相都揀左好耐，張張都咁好，唔知點揀。最後經過公司所有同事投票，最終好開心揀咗我最鐘意嗰一張用先。之後大家重可能睇到好多唔同款海報。」

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為咗紀念出道20週年，祖兒特別邀請咗五代十國設計一個代表這二十年的logo，放在海報左上方。 (資料圖片) 今次是二十週年紀念演唱會，祖兒話諗番起當初二十歲第一次係紅館的感覺真係好crazy，當時佢係唔相信會有人來睇自己演唱會，「咁二十年後今次，係我第十個紅館演唱會啦，crazy就交比歌迷同觀眾啦，我就負責pretty啦！話就話八月先係演唱會，但係我已經開始準備緊架啦，keep好自己身體啦，準備最佳狀態，唱最好嘅歌，跳最正嘅舞比大家睇 ，我希望今次唔好咁瘦，因為累積多年經驗，我發覺做演唱會最緊要係體力同健康，太瘦就冇營養又唔夠抵抗力去戰鬥，所以keep fit 同調理身體係會同步進行，唔會比自己病。」 另外祖兒又話，「我發覺而家香港人真係一年閒閒地睇十個八個演唱會，所以今次我團隊都會盡最大努力，去制作一個令大家一進場就覺得前所未有，同以往完全唔同嘅演唱會。目的係比大家睇到我呢二十年嘅進步。究竟會點搞？就暫時係祕密，等觀眾入場就會知道點PRETTY，點CRAZY！」 此外，為了紀念二十週年，祖兒今次也特別邀請了五代十國設計了一個代表這二十年的logo。logo裡面以JYJ及20字樣， 砌成了她最愛的鬱金香，演唱會會推出一系列紀念品，都會有這個logo圖案。

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