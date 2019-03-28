【方大同演唱會】精讀班Play List　溫熟呢10首先好入場！

數數手指，方大同已經5年沒有在紅館開演唱會，樂迷引頸以待終於等到Soul Boy回歸，本周六、日在舉行《TIO靈心之子演唱會》。每個人心目中都有一個「自選Play List」，特別鍾情某張專輯，希望現場聽到某些滄海遺珠。

要每足每個人的主觀願望有點難，但不論你加入「大同教」的年資長短，以下10首歌你一定做到倒背如流，至少大合唱、打拍子都唔會甩先吖嘛！

方大同一邊捧新人一邊備戰紅館騷：我唔會消失嘅！

1.《春風吹》

昨日方大同綵排時已劇透過，「可能」會唱改編版《春風吹》(訪問連結)，既然人哋都開到聲，你唔溫書入場就太過份啦，係咪先？除此以外，《春風吹》收錄於首張專輯《Soulboy》之中，這張專輯衝擊了主流樂迷，讓他們認識到R&B與Soul音樂類型。《春風吹》的CD版本以人聲主導，充份突顯方大同的聲線特質，早前他busking演繹過acoutsic版本，未知演唱會當日又會如何改編，為樂迷帶來驚喜呢？

2.《愛愛愛》

「你哭起來／我笑起來／都為了／愛愛愛」只看這句歌詞大家立刻腦內有聲，整個副歌自動播放，相信亦是很多人認識方大同的第一首歌，也不用多介紹。收錄於第二張專輯《愛愛愛 This Love》之中，這張專輯將方大同音樂上的多變性與可塑性完全呈現，由風格比較流行，貼近大眾認識的華語歌，到比較純正的R&B與Soul一應俱全。

3.《四人遊》

同樣收錄在《愛愛愛 This Love》專輯之中，編曲由結他主導，前奏特別的和弦聲音馬上抓住大家的耳朵，加上與薛凱琪對唱，營造強烈的畫面感，訴說著一個「不單純」的愛情故事。後續更發展出《三人遊》、《二人遊》，想不到早在2006年方大同已經用音樂做「連續劇」。

4.《Love Song》

又一首傳唱度非常高的作品，一到副歌「Love Song／一直想寫一首／Love Song 你給了我一首／Love Song ……」大家都懂得接下去。而且這種慢版情歌與方大同的聲線非常匹配，磁性輕柔地在你耳邊說出心底話，相信不少女樂迷都聽得如癡如醉，並等待那句「在我心底／你就是我第一／想說愛你」。

５.《Singalongsong》

「I wrote this song it's not too long／cause I'm been thinking 'bout you……」又一首聽到人「冧滋滋」的作品，收錄在《橙月》專輯之中，這張專輯的評價非常高，幾乎每首歌都被視為經典。在《15》演唱會中，他改編過這首歌，加入銅管樂及弦樂，令歌曲層次更豐富，未知今次演唱會又會玩一個怎樣的版本？

6.《三人遊》

《四人遊》的續集，同樣出自《橙月》的神曲，亦是方大同少量較傷感的情歌。收起簽名式的轉音，氣音較重唱出歌詞中的無奈，每字每句都牽動著聽眾的情緒，甚至同部份來說是感同身受，難怪這首歌如此入腦。

7.《好不容易》

收錄於專輯《15》之中，雖然《15》主題以Blues Rock為主，但《好不容易》這首甜蜜易入口的情歌突圍而出。沒有複雜的編曲，簡單直白地說出愛情的美好，而且當時MV邀請到5對不同年紀的情侶拍攝，向方大同訴說自己的感情經歷，相信大家看著MV也感受到當中愛的力量。

8.《因為你》

另一首從《15》專輯跑出的作品，歌曲開首一段訪問式的錄音成為有趣的引子，大家會猜想這個「你」是誰，其實指任何人也可以。輕鬆的旋律，沒有太大起伏，正好為大家忙碌的生活作一個緩衝，甚至非常適合放在演唱會歌單中段，讓大家透透氣，然後繼續迎接方大同準備好的驚喜。

9.《如果愛》

昨日方大同綵排時唱過《如果愛》，很大機會放到演唱會歌單，所以這首歌絕對要溫熟。加上《如果愛》相當groovy，句子不密集，如若放到互動環節，樂迷同大同一唱一和也會是一個十分溫韾的畫面。

10.《Throw It Off》

作為今次演唱會的主題曲，又怎能不提《Throw It Off》？方大同近年作品加入不少電子元素，他在訪問中提過會為這類型作品「做手腳」，做出一個更有力量的Live版本，可能是在原有編曲上加入新的樂器，可能是Live Band與Programme的配合，到底會是一個如何的面貌，各位樂迷要拭目以待。

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