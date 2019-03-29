Kolor 7月開騷門票首日售罄　主音Sammy應承樂迷：到時玩鑊甘嘅！

被網民形容為「不解之謎」的Kolor樂隊，將於7月假旺角麥花臣場館舉行《Initialness Live 2019》，所以門票於開賣首日已被「秒殺」，成績非常令人鼓舞，主音Sammy亦非常興奮，接受訪問時揚言：「7月26日同大家玩一鑊甘嘅！」

Kolor的主音Sammy感激樂迷支持，揚言開騷當晚同大家「玩鑊甘」！(資料圖片)

演唱會門票於首日售罄，有樂迷表示買唔到飛，但Kolor早前在社交平台公佈不會加場，Sammy感激大家支持之餘，並希望下次能在更大的場館開騷。至於歌單方面，由最初《Color》、《Surrealism》，到《Law Of 14》系列，再到新歌《初老》，Kolor產量十分多，每次開騷都有樂迷表示想聽到一些「滄海遺珠」，對此Sammy回應：「依家開始努力諗緊Rundown，都諗住加入一啲比較耐冇玩嘅歌！」加上演唱會主題為《最初》，Kolor終於還樂迷一個心願出書，收錄9首歌的全樂譜，據聞會有不同時期的代表作，大家要拭目以待。

Kolor將於7月26日假旺角麥花臣場館舉行《Initialness Live 2019》，門票於開賣首日已被「秒殺」，成績令人鼓舞。

至於版網民形容為「不解之謎」，Sammy笑言：「我收到條片嗰時身在外地，即刻問公司同事咩事，本身諗住九成唔係好事，就係嗰一成扭轉咗我諗法！估唔到大家咁好心機，將我哋多年歌曲串埋一齊，希望之後有機會唱多啲歌俾大家聽！」

Kolor樂隊成員，左起：鼓手Michael、主音及結他手Sammy、結他手羅斌、Bass手Sing。(資料圖片)

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