五月天再赴「五月之約」今日開賣　續去年迪士尼「沒屋頂的自由」

台灣天團五月天遵守諾言，今年繼續履行「五月之約」，將於今年5月3至5日及10至12日，於迪士尼樂園幻想道露天停車場，舉行6場戶外演唱會。門票於今早10時於CITYLINE購票通開賣，網站一如以往「插針都插唔入」，各位五迷要準備多幾粒「F5掣」。

五月天將於今年5月3至5日及10至12日，於迪士尼樂園幻想道露天停車場，舉行6場戶外演唱會。(五月天facebook圖片)

票價分為：HK$1180(座位)、$880(座位)、$680(企位) 、$680(座位) 及$480(座位)，除此以外，套票價錢亦有別以往。以往套票包含演唱會門票，樂園入場門票以及酒店住宿，而今年則改成包含演唱會門票及酒店住宿，分兩種套票：1.迪士尼好萊塢酒店1晚住宿加2張$680演唱會門票，價錢由$3120起；２.迪士尼探索家度假酒店1晚住宿加2張$1,180演唱會門票，價錢由$4,384起。

五月天今年5月再嚟香港，大家準備好F5買飛未呢？(資料圖片)

另外，如有「五迷」未能購票，或想換票、讓票，可考慮到「五月天演唱會-正價門票買賣計劃」facebook專頁。不過由於該專頁由歌迷自發組成，如若讀者希望透過專頁進行購票、換票、讓票行為，需自行考慮所承受之風險。

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