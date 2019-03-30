【方大同演唱會】五年後重臨紅館　再唱《橙月》《未來》引爆全場

方大同今日（30日）於紅館舉行《TIO靈心之子巡迴演唱會》香港站頭場，樂迷引頸以待，終於等到「Soul Boy」歸來。舞台的佈置與燈光相當有心思，中央設有一隻由數十支光管組成的飛碟。甫開場方大同唱出《悟空》，音樂一響起飛碟隨之升到半空中，台上射燈紅白交錯，畫出不同幾何圖案，充滿未來感，全場觀眾十分雀躍，歡呼聲四起。 攝影：陳志嵐

方大同今晚舉行紅館個唱頭場，一於「小說話，多唱歌」答謝樂迷支持。

方大同唱過《悟空》及《Flow》後，很有禮貌地逐一向左、中、右區域樂迷打招呼：「大家好，好耐冇見！你哋大合唱好好聽！」

方大同早前預告過，歌單包含一些很久沒唱Live的作品，唱過主題曲《Throw It Off》，馬上帶來收錄於首張專輯《Soulboy》的《春風吹》及《每天每天》，兩首歌經重新改編曲，但離不開他最拿手的Soul與R&B，同時加入電子元素，為歌迷帶來另一番感覺。加上燈光效果將現場氣氛提升到另一層次，與節奏完美配合，彷彿也是樂器之一，每一下轉換都「食到應」，衝擊樂迷的視聽感官。

舞台的燈光效果充滿未來感，緊隨歌曲節奏轉換推進氣氛。

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與大家熱身過後，方大同走到鋼琴前自彈自唱《如果愛》引爆全場，前奏頭幾個音符已令樂迷瘋狂，尖叫聲幾乎蓋過台上的音樂。連隨緊接送上《夠不夠》及《Singalongsong》，掀起整晚第一波高潮，相信不少樂迷也感到如願以償。

《春風吹》、《如果愛》、《Singalongsong》等歌曲一響起引爆全場氣氛。