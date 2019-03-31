【方大同演唱會】兩個半鐘絕無冷場　睇Live好聽過CD有原因

方大同(Khalil)昨晚於紅館舉行《TIO靈心之子巡迴演唱會》香港站頭場，現場氣氛十分高漲，不論新舊作品樂迷同樣自動大合唱，就連Khalil也想不到樂迷如此熱情。除此之外，嘉賓邀請到已11年沒有同台的周國賢(Endy)，二人合唱Beatles搖滾經典《Come Together》，Endy更激動得親了Khalil面頰一下，成為昨晚亮點之一。 攝影：陳志嵐

方大同相隔5年再開紅館騷，為滿足樂迷不同願望，歌單精選了各個時期的大作，每當唱到《Soulboy》、《橙月》、《未來》的作品時，樂迷情緒興奮得台下歡呼聲幾乎蓋過台上音樂。方大同向來對音樂質素有要求，亦重視如何呈現曲中故事，唱出《南音》時，先邀請二胡老師獨奏《二泉映月》，然後才加入鋼琴、樂隊一同合奏。因為《南音》的歌詞是民間音樂家阿炳(華彥鈞)的故事，而《二泉映月》就是他的代表作，對此故事略知一二的樂迷更能投入歌曲之中。

方大同昨晚舉行紅館騷頭場，唱足兩個半鐘絕無冷場。

另外，方大同邀請了旗下新人王詩安及王母上台，三人合唱《明天》並揉合不同音樂元素一同呈現。先是王詩安空靈細膩的聲音抓住大家耳朵，到中段加入方大同的結他獨奏，最後加入王母功架十足的昆劇唱腔，邀大家共進一道「音樂fusion菜」，不斷挑戰音樂的多變性。而且他更將舊作重新改編，如《春風吹》、《每天每天》、《歌手與模特兒》等等，一展音樂才華。

方大同真係唱到CD咁。

事前方大同預告過會邀請一位「靚仔」嘉賓，而且兩人已多年沒有合作，果然就是周國賢。兩人背上電結他，對樂句代替說話，合唱Beatles的《Come Together》。兩人服裝與彈奏風格各異，一人一段精彩結他獨奏，所碰撞的火花讓人感受到Live Music的威力。

方大同旗下歌手王詩安登場，與母親、方大同合唱《明天》，展示音樂多的多變性。

到演唱會尾聲，方大同換上木結他，唱出acoustic version的《愛愛愛》，一把人線加一支結他，呈現另一種風格的《愛愛愛》。不論彈奏的節奏，所唱的旋律也作改動，那份自如自在同樣令人陶醉。整晚演唱會以《Love Song》作結，全場一片手機燈海，兼自動大合唱，大同唱一句樂迷接一句，整個畫面相當溫馨。到完騷返回後台之際，方大同意猶未盡，仍然拿著咪高峰即興唱出多幾句，可見他的確樂在其中，玩音樂就是應該如此自如。

方大同自彈自唱令人十分陶醉，自如地掌控節奏與旋律的確賞心悅目。

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方大同接受騷後訪問時，被問到樂迷如此好反應，又表示有些歌聽不到，會否考慮開part 2？他表示：「我都希望可以呀！睇下呢兩場之後有冇機會，同埋可以揀多幾隻今晚冇唱到嘅作品。」另外問到，既然樂迷咁掛住你，會否多抽點時間留港演出？他回應：「睇緣份！其實我一路喺香港做好多事情，只不過大部份係幕後，係我作品嘅出品產地。不過我嘅時間一半間幕後，一半時喺間幕前，我都希望多啲機會見到大家！」

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