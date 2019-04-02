【方大同演唱會】首次公開Rap廣東話　農夫：好有譚仔嘅風味！

方大同在剛過去的周末舉行《方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-香港站》，於紅館完成兩場演出。除了重溫大同Soul味濃的作品外，每晚不同嘉賓也引起演唱會的高潮，尤其在星期日的尾場，方大同邀請了農夫當嘉賓，原來他們已經認識了14年，可說是樂壇中的好友。三人同台合唱，大概沒人想像到唱的竟然是《風生水起》。

《方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-香港站》的尾場當中，大同邀請了農夫擔任嘉賓，更合唱了《風生水起》及《小小蟲》。 (資料圖片)

一曲過後，農夫笑指方大同是「世界上Rap得最冷靜嘅人」，陸永道：「真係對唔住各位，全晚咁有品味嘅演唱會，突然間嚟Rap一首《風生水起》咁低俗嘅作品。」C君又補充：「好似去食壽司，突然間攞個火鍋出嚟要淥熟啲魚先，不過其實係方大同要求唱嘅，佢嘅品味好怪，咁兩極化。」他續道：「事源上年11月方大同去咗睇農夫嘅演唱會，睇完佢就問我哋可唔可以做佢嘅演唱會嘉賓。我哋當然話好啦，但問題係唱咩歌呢？大同就話：我要做麥玲玲！」二人更樂此不疲地笑指方大同品味「變態」。

三人在台上有說有笑，更突顯出大同的反差萌。 (資料圖片)

+ 12 + 11 + 10

三人難得同台，當然要唱農夫為方大同填詞的《小小蟲》，C君亦藉此機會分享了一個小故事，他問觀眾：「你哋覺得方大同紅過農夫幾多倍？」席間有人回應：「形容唔到！」C君續道：「無得比係咪？我哋呢啲地底泥。一般聽眾認為一個歌星紅唔紅其實係好主觀，但我哋呢啲創作人就有一個客觀嘅衡量方法，就係睇下收到幾多版稅。」

陸永透露：「我哋農夫都寫過好多作品，收收埋埋啲版稅都有成幾百蚊。」版稅的計算方法其實來得直接，有多少人播過你的作品、多少人買你的唱片，自然就與版稅成正比，C君表示：「農夫自己嘅作品係曲詞自己包辦，我哋係收兩份版稅，有一年我哋農夫出咗幾首歌，收到張版稅支票係得$180。而同年我哋幫方大同寫咗首歌，仲要只係填詞，冇份作曲，最後收到幾萬蚊版稅，即使方大同紅我哋幾千倍！」

他們口中的作品，正是為方大同填詞的《小小蟲》，農夫又指：「其中一樣好唔開心嘅係，寫完呢首歌之後，冇人覺得係我哋寫嘅，好多人懷疑我哋請槍，因為佢哋覺得農夫咁變態，冇理由寫啲咁浪漫嘅歌。但我哋收緊$180版稅，我仲有錢請槍嚟幫返我哋寫？」最後他們再強調：「《小小蟲》係我哋寫嘅，再鋒利嘅刀都有生鏽一日、再變態嘅人都有柔情一面。」

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】