John Mayer首度襲港唱足近三小時唔願走：下次要開兩場

John Mayer昨晚襲港舉行只此一場的亞洲巡演香港站,「最接近神嘅男人」現身會展開騷唱足近三小時絕無冷場,更大讚香港是他心目中Top 5的城市,又大讚香港樂迷令他演奏得好:「You made us play so well for you!」全場歡呼聲不絕,光是John Mayer踏上台試結他隨便掃弦「咔嚓」一聲都令台觀眾尖叫。

「接近神嘅男人」John Mayer昨晚襲港開騷,唱足近三小時引爆全場。(相片來源:Live Nation / Kennevia Photography)

John Mayer非常親民毫無架子,全程落力演出不在話下,亦有別於其他歌手演出。看過外國歌手演唱會的讀者都經歷過,大多歌手將歌單唱一次便匆匆回後台,但John Mayer卻是玩到唔捨得走,壓軸演奏神曲《Gravity》時,Outro的即興結他獨奏Jam極都有,讓樂迷浸沒在細膩的演奏之中,他更揚言:「下次再來要開兩晚,帶更多好音樂給大家!」

John Mayer大讚香港樂迷,反應好得令他非常享受演出,更揚言下次再來要開兩場。(相片來源:Live Nation / Kennevia Photography)

更多John Mayer靚相,淨係睇結他都令你目不暇給(相片來源:Live Nation / Kennevia Photography)

+ 7 + 6 + 5

John Mayer的神曲又豈止《Gravity》,昨晚歌彷似為香港樂迷度身而設,以《Heartbreak Warfare》開場,然後穿插《Vultures》、《Love On The Weekend》、《Waiting For The World To Change》、《Why Georgia》等等,當然走唔甩《Stop This Train》、《Neon》、《Slow Dancing In A Burning Room》,一次過盡顯結他功架。有彈結他的讀者都知道《Neon》極高難度,能現場一睹John Mayer零瑕疵地彈奏,以及中段嘆為觀止的即興solo,實在是完成了人生清單其中一項。

神曲《Neon》一出令全場瘋狂,中段的即興Solo令人嘆為觀止。(相片來源:Live Nation / Kennevia Photography)

John Mayer的現場演繹往往驚喜不斷,是「Live好聽過CD」的例子。在《Slow Dancing In A Burning Room》中段的solo,讓樂迷深刻感受到何謂「Make The Guitar Sing」,他在結他上彈奏出人聲的旋律,力量的掌控、動態、震音的幅度等等細節都令結他弦線變成聲帶一樣,充滿「人味」,那一刻結他由樂器變成舞台上另一位歌手一樣,這種造詣的震撼一定要親身觀看才明白。

John Mayer在《Slow Dancing In A Burning Room》中完美示範何謂「Make The Guitar Sing」,現場那種震撼力是看一百次YouTube也比不上。(相片來源:Live Nation / Kennevia Photography)

下載《香港01》App,打開App首頁,撳「+」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」,每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦!

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】