不足一年，古巨基又再成功開紅館演唱會，《古巨基我們世界巡迴演唱會香港站》今夜迎來了Part 2。作為去年演唱會的後續，今次基仔沿用了去年的三面台，並配以多塊大型LED屏幕造出近似3D的視覺效果。

未開場，紅館場內突然引來一陣哄動，原來是子華神黃子華及周慧敏等圈中好友到場支持，走到台下安坐時已引起全場注意，未開騷已炒熱場內氣氛。

演唱會未開始，子華神及周慧敏到場引起全場觀眾注意。 (葉志明攝)：

演唱會正式開場，基仔先以超科幻形式登場，坐著時光機吊在半空唱出《爆了》，配合背景動畫，令人感覺置身於另一空間。隨著第一首歌曲完結，基仔的時光機亦正式降落在紅館舞台，他先向觀眾打招呼:「今晚我架時光機又嚟到紅館呢度啦。」

雖然去年基仔亦因這演出部份而不慎降落台，更弄傷腰部，但似乎他絲毫沒有受影響，照樣落力演出，他更笑說:「今晚呢個台闊好多，打關斗都得！最近好多人知我開騷，竟然唔係同我講Good Show，而係叫我小心啲。」基仔亦呼籲入場觀眾一起大叫「睇路呀𡃁仔」為他打氣。

雖然去年發生不幸事件，不過基仔仍再接再勵以半空坐時光機的形式登場。 (葉志明攝)

唱出《夢中人》及《必殺技》後，演唱會進入第二部份。以初戀為題，分享自己的愛情故事，更毫不避諱地大爆自己的初戀是在土瓜灣戲院發生，似乎並不怕古太吃醋。一口氣唱出《其實我我我》、《大雄》和《歡樂今宵》，在星空背景襯托下，浪漫非常。他又分享自己的經歷:「雖然而家結咗婚，不過我床下底仲有好多以前嘅情書收埋咗，去襯托我老婆胸襟廣闊。」及後再唱出《戀無可戀》及《傷追人》，完結整段「戀情」。

LED背景牆看似簡單，卻充滿變化。星空背景下唱出《歡樂今宵》一幕令樂迷相當投入。 (葉志明攝)

演唱會再進入下一階段，「青葱」為主題，以KB及6歲「打鼓神童」Rondi的一段鬥鼓情節打開序幕。基仔換一身shocking pink西裝再上台，唱出25年前經典《藍天與白雲》。

打鼓神童Rondi再次登場，現年6歲的他，在台上與基仔對話令人笑顏逐開。 (葉志明攝)

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