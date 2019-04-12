【古巨基演唱會】《狂串樂基兒》返嚟啦　Joey爆Juicy Lemon秘密

《我們世界巡迴演唱會Part 2》昨夜完成首晚演出，跟新碟《維多利亞》一樣，演唱會同樣放了很多有關香港的元素在當中。就如唱出一段Dance Medley時，基仔與一眾舞蹈員坐在粉紅Van仔上邊唱邊跳，而背景正是香港的街景，基仔更唱出多首快歌包括《順風車》、《敢死隊》、《HEA》、《錢錢錢錢》、《年年有今日》，最後唱跳出《今期流行》為這部份作結。

粉紅色Van仔再次登場，帶大家重溫基仔的金曲之餘，又遊走香港不同地方。 (葉志明攝)

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進入講述婚姻的部份，黃丹儀坐在純白的幾何鋼琴前為基仔伴奏，同時台上出現20位「新娘」為他和唱出《愛的解釋》。他笑說:「其實呢20位新娘入面得2個結咗婚，即係其餘18個嘅第一次婚紗都比咗我。」及後他又唱出當年送給太太的《一生何求》，身穿燕尾服的他更顯浪漫:「大家睇我平時幕前跳跳脫脫，都係多得我屋企有最強大嘅後盾。」及後又唱出《來年來日》、《我與你》等冧歌，當中的《我與你》其實也是基仔為太太而寫。

唱出浪漫情歌系列時，20位新娘陪伴基仔上台和唱，畫面唯美。 (葉志明攝)

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首晚嘉賓登場前，基仔一再賣關子，表示前奏一起大家便會知道是什麼歌。果然前奏頭幾個音一起，觀眾便開始歡呼，Joey容祖兒現身舞台，與基仔合唱出《狂串樂基兒》。這首經典medley可謂K房的必點作品，亦是一代K迷的回憶，當中包含《我的驕傲》、《笑說想》、《怯》、《Monica》、《習慣失戀》、《愛與誠》等二人經典作品。尤其歌曲夠長又有多首熱播金曲，不少K迷也習慣在完場前點唱，務求能滿足K癮離場。

Joey又大爆當年與基仔以Juicy Lemon身份上台合唱的經歷:「當年我同基仔演出之前，準備上舞台嘅時候，我見到古巨基不停喺度搵嘢，我以為佢唔見咗支咪啦，好迷惘、大失方寸咁，原來佢要搵古太隻手摸一摸先安心。」

基仔和Joey二人在台上重現當年Juicy Lemon的招牌動作。 (葉志明攝)

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除了《狂串樂基兒》這份驚喜，想不到基仔在Part 2演唱會當中選唱了《至Net小人類》深信是一眾90後的集體回憶。隨後更一口氣唱出《花灑》、《太空艙》及《初心》等作品。

Encore時段，基仔唱出《勁揪》，更附送一首金曲Medley，包括了《任天堂流淚》、《好想好想》、《重複犯錯》、《愛與誠》等，最後以新歌《亂世情侶》及《友共情》作結。

完場時，基仔再次唱出多首金曲medley，更吊到半空離場。 (葉志明攝)

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