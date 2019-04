曾獲陳奕迅加持　藍調歌手易容Busking：觀眾對素人係寬容啲

街頭演出對音樂人來說,是一個最普遍、最易接觸,亦是最公平的舞台。街上途人沒抱持著任何期望經過,不管你是素人還是天王巨星,欣賞的便留下,覺得不好聽便離開,反應來得自然又真實。 作為音樂人的「修羅場」,近年不少歌手也喜歡到街上Busking,或是為了讓更多人認識自己,又或是為了挑戰一下自己的能耐。早前歌手Adrain Fu符致逸特意改頭換面,以特技化妝將自己變成一位年屆65歲的老伯伯,並走到尖沙咀海旁Busking,測試一下途人反應。

演出當日,Adrian花了兩小時進行特技化妝。

演出當日,Adrian花了兩小時進行特技化妝,到達尖沙咀海旁演出時,大約已是下午5點,途人亦隨之逐漸變多。Adrian走到電子琴旁邊,先以一段鋼琴Solo吸引觀眾,再唱出五首作品,當中包括《分手總要在雨天》、《我應該》、《靈魂獨舞》、《值得放棄》以及Rod Stewart的《Have I Told You Lately That I Love You?》。戴著六十多歲的妝容,想不到演出也引來了五十多位途人圍觀拍攝,就連Adrian自己也表示:「短短五首歌竟能賺到九十多元,對音樂人無疑是一種鼓勵,很高興。」他更示意會將這筆錢捐給慈善機構。

Adrian完成演出後,共得到九十多元,他表示會將這筆錢捐給慈善機構。

雖然Adrian作為一個藍調歌手,不時也會到酒吧餐廳等場地Jam歌,但比起那種小空間內的親密,busking無疑又是另一種挑戰:「今次我最大課堂是,感受到busking並非這樣簡單,不是單靠一部琴一支咪便足夠。現時很多年輕音樂人會在不同地方演出,若果想從busking走到更大的舞台,每人也需要找到自己的獨特之處,今天我們玩化妝,只是視覺上的表達,但作為專業音樂人需要的是更多unique selling point。」

作為歌手,透過今次體驗,他又感受到觀眾對素人及專業表演者的差別:「當你仍是一個素人時,別人對你的確會比較寬容。但再堅持下去,由素人變得成名後,如何可以保持到水準,令觀眾持續去支持你才是一個重點。」

作為表演者,Adrian認為即使是busking也應該找到自己獨特的賣點,更表示途人的確會對素人表演者較寬容,但重點是成名的過程中,如何令自己保有質素。

其實符致逸由2001年已開始擔任作曲工作,後來更為了追求音樂夢而放棄了高薪厚職的科技工作。曾為陳奕迅《一切還好》、《我們都寂寞》、《路…一直都在》、鄭秀文《我就是愛你不害怕》等大熱作品作曲,亦獲提名台灣《第26屆金曲獎》的「最佳新人獎」。

在香港出道不知不覺已來到第五個年頭,卻是紅歌不紅人,大家在麥記買早餐時大概也會聽過「Flying By~是我的寂寞神態~」又或是近期「若是自己也會心死 ~實在值得我被放棄~」,《靈魂獨舞》及新歌《值得放棄》兩首作品自然是琅琅上口,但大家又會否願意多花時間留意這位有心有才華的音樂人?

即使你對符致逸這名字並不熟識,但也必定聽過他的作品,就如Eason的《路…一直都在》,或是他的個人作品《靈魂獨舞》、《值得放棄》。

