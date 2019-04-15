曾獲陳奕迅加持　藍調歌手易容Busking：觀眾對素人係寬容啲

街頭演出對音樂人來說，是一個最普遍、最易接觸，亦是最公平的舞台。街上途人沒抱持著任何期望經過，不管你是素人還是天王巨星，欣賞的便留下，覺得不好聽便離開，反應來得自然又真實。 作為音樂人的「修羅場」，近年不少歌手也喜歡到街上Busking，或是為了讓更多人認識自己，又或是為了挑戰一下自己的能耐。早前歌手Adrain Fu符致逸特意改頭換面，以特技化妝將自己變成一位年屆65歲的老伯伯，並走到尖沙咀海旁Busking，測試一下途人反應。

演出當日，Adrian花了兩小時進行特技化妝。

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演出當日，Adrian花了兩小時進行特技化妝，到達尖沙咀海旁演出時，大約已是下午5點，途人亦隨之逐漸變多。Adrian走到電子琴旁邊，先以一段鋼琴Solo吸引觀眾，再唱出五首作品，當中包括《分手總要在雨天》、《我應該》、《靈魂獨舞》、《值得放棄》以及Rod Stewart的《Have I Told You Lately That I Love You？》。戴著六十多歲的妝容，想不到演出也引來了五十多位途人圍觀拍攝，就連Adrian自己也表示：「短短五首歌竟能賺到九十多元，對音樂人無疑是一種鼓勵，很高興。」他更示意會將這筆錢捐給慈善機構。

Adrian完成演出後，共得到九十多元，他表示會將這筆錢捐給慈善機構。

雖然Adrian作為一個藍調歌手，不時也會到酒吧餐廳等場地Jam歌，但比起那種小空間內的親密，busking無疑又是另一種挑戰：「今次我最大課堂是，感受到busking並非這樣簡單，不是單靠一部琴一支咪便足夠。現時很多年輕音樂人會在不同地方演出，若果想從busking走到更大的舞台，每人也需要找到自己的獨特之處，今天我們玩化妝，只是視覺上的表達，但作為專業音樂人需要的是更多unique selling point。」

作為歌手，透過今次體驗，他又感受到觀眾對素人及專業表演者的差別：「當你仍是一個素人時，別人對你的確會比較寬容。但再堅持下去，由素人變得成名後，如何可以保持到水準，令觀眾持續去支持你才是一個重點。」

作為表演者，Adrian認為即使是busking也應該找到自己獨特的賣點，更表示途人的確會對素人表演者較寬容，但重點是成名的過程中，如何令自己保有質素。

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其實符致逸由2001年已開始擔任作曲工作，後來更為了追求音樂夢而放棄了高薪厚職的科技工作。曾為陳奕迅《一切還好》、《我們都寂寞》、《路…一直都在》、鄭秀文《我就是愛你不害怕》等大熱作品作曲，亦獲提名台灣《第26屆金曲獎》的「最佳新人獎」。

在香港出道不知不覺已來到第五個年頭，卻是紅歌不紅人，大家在麥記買早餐時大概也會聽過「Flying By~是我的寂寞神態~」又或是近期「若是自己也會心死 ~實在值得我被放棄~」，《靈魂獨舞》及新歌《值得放棄》兩首作品自然是琅琅上口，但大家又會否願意多花時間留意這位有心有才華的音樂人？

即使你對符致逸這名字並不熟識，但也必定聽過他的作品，就如Eason的《路…一直都在》，或是他的個人作品《靈魂獨舞》、《值得放棄》。

樂器提供：通利琴行

特技化妝：Xanthe Ho

場地提供：The AIR (The ONE)

攝影：黃寶瑩

影片拍攝：岑卓熹 楊帆

剪接：楊帆

採訪：彭嘉彬 黃浩晉

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