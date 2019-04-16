許志安宣布暫停所有工作　紅館騷可能取消：以後唔知點走自己嘅路

許志安今晚7點舉行記者招待會，交待與女星黃心穎於車上被偷拍一事。記者會上，許志安表示將暫停所有工作：「我係要為我嘅家人、Sammi嘅家人、朋友同埋鍚我嘅人致萬二分歉意，因為自己做咗一件不被原諒嘅事。而呢個錯，我深深去反思自己。我覺得喺承擔負責要分兩個部份，第一個部份由呢一刻會暫停自己所有工作，直到搵返一個真正同埋正確嘅自己，重新去展示自己做人。第二部份係心靈上面，因為我嘅錯誤同行為，令身邊所有愛我嘅人，承受一種咁大嘅壓力同痛苦，我希望喺嚟緊嘅日子裡面，所有被我整傷過嘅人，都可以好好。」

今日傍晚許志安在經理人黃柏高陪同下，出席記招交待事件。 (葉志明攝)

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他又向Sammi鄭秀文致歉：「對唔住Sammi，我唔知點樣去以後走我自己嘅路，嗰一刻係冇咗靈魂，我係一個壞咗嘅人，希望大家可以畀時間我搵返自己。最後再一次同所有朋友講聲對唔住。」

記招上，許志安多次哽咽，並向Sammi及家人致歉。 (盧翊銘攝)

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許志安原定將於今年舉行紅館演唱會，早於去年接受訪問時，他已表示：「係呀！出年開，入咗紙，已經得咗喇！」更表示今次入紙申請兩次才成功，就連鄭秀文回應傳媒時也表示許志安在8月或9月便會舉行紅館騷。怎料事隔半年，許志安未正式宣布演唱會日期，便已宣布需要暫停所有工作，似乎紅館演唱會一事也需要先行擱下。

許志安去年已透露將於今年舉行紅館演唱會，更不時在社交平台上展示訓練成果。 (網絡圖片)

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