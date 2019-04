One OK Rock任Ed Sheeran暖場嘉賓　一句燃點全場氣氛

一連2晚的《Ed Sheeran Divide World Tour 2019》香港站正式開幕!大量樂迷聚集於香港迪士尼樂園幻想道露天場地欣賞演出,支持的除了是主角Ed Sheeran外,還有隨團走足整個亞洲巡迴的日本樂隊One OK Rock。

日本樂隊One OK Rock隨團成為Ed Sheeran整個亞洲巡迴的暖場嘉賓。 (梁碧玲攝)

One OK Rock登場唱出《Push Back》後,Taka先向觀眾打招呼:「Make Some Noise Hong Kong!」接著再唱出《Deeper Deeper》、《Clock Strike》、《Head High》等作品。

One OK Rock近年於歐美樂壇崛起,加上曲風澎湃,實在是暖場嘉賓的好人選。 (梁碧玲攝)

及後再唱出《浪客劍心》電影版主題曲《The Beginning》、《Stand Out Fit In》及《Wasted Nights》等作品,滿足樂迷Rock癮。

直至名作《Mighty Long Fall》時,不少樂迷也在台下大叫Taka的名字。似乎大家入場睇Ed Sheeran之餘,One OK Rock的作品亦令大家相當受落。

主音Taka大叫「Make some noise Hong Kong!」台下觀眾亦隨著回應「Taka!」 (梁碧玲攝)