樂迷等足一年！　Ed Sheeran傷癒舉行首個香港演出

經歷連日大雨，天公造美，《Ed Sheeran Divide World Tour 2019》香港站今夜終於在一片晴空下舉行，讓入場樂迷也舒了一口氣。自去年Ed Sheeran因傷將演出延期，深信不少樂迷也渴足一年，終於等到Ed Sheeran今夜順利演出。

由上年等到今年，Ed Sheeran終於傷癒嚟到香港! (梁碧玲攝)

一連2晚的演出，在One OK Rock八首歌的暖場演出後，於晚上8時30分正式開始。一如整個巡迴的rundown，Ed Sheeran (紅髮艾德)的演出由《Castle On The Hill》及《Eraser》開始。

演唱頭幾首作品後，他表示自己也曾經到訪過香港一次，不過沒想過再來香港時，已是陣容如此龐大的演唱會。

Ed Sheeran表示自己也曾到訪香港，想不到第二次就是這樣大型的演出。 (梁碧玲攝)

唱到《The A Team》時，Ed Sheeran又提到，自2009年開始時，便帶著這首作品演出，由酒吧唱到劇場，由無人理會唱到成名。直至10年後的今日，每一場演唱會他仍會演唱這首作品。

唱到《The A Team》時，不少樂迷也身同感受，畢竟這首作品也陪伴了Ed Sheeran十年。 (梁碧玲攝)

Ed Sheeran的演出有趣在，正當其他人做巡迴也有隨團樂團時，Ed Sheeran就真的是一個人站到台上，一支結他、一把聲音，外加一個loopstation就能完成一首又一首的作品，簡單又不失層次感。

這時候觀眾的聲音便得非常重要，Ed Sheeran要求台下樂迷邊跳邊打拍子邊跟著唱，他笑言這也是不錯的運動，大家應該跟著出一下汗。

+ 8 + 7 + 6

Ed Sheeran的演唱會沒有龐大的樂隊支援，不過氣氛卻非常溫馨。 (梁碧玲攝)

演出當日正是暖場嘉賓One OK Rock主音Taka的生日，所以Ed Sheeran亦破例在歌單以外加插一首生日歌送給Taka。