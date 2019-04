樂迷等足一年！　Ed Sheeran傷癒舉行首個香港演出

經歷連日大雨,天公造美,《Ed Sheeran Divide World Tour 2019》香港站今夜終於在一片晴空下舉行,讓入場樂迷也舒了一口氣。自去年Ed Sheeran因傷將演出延期,深信不少樂迷也渴足一年,終於等到Ed Sheeran今夜順利演出。

由上年等到今年,Ed Sheeran終於傷癒嚟到香港! (梁碧玲攝)

一連2晚的演出,在One OK Rock八首歌的暖場演出後,於晚上8時30分正式開始。一如整個巡迴的rundown,Ed Sheeran (紅髮艾德)的演出由《Castle On The Hill》及《Eraser》開始。

演唱頭幾首作品後,他表示自己也曾經到訪過香港一次,不過沒想過再來香港時,已是陣容如此龐大的演唱會。

Ed Sheeran表示自己也曾到訪香港,想不到第二次就是這樣大型的演出。 (梁碧玲攝)

唱到《The A Team》時,Ed Sheeran又提到,自2009年開始時,便帶著這首作品演出,由酒吧唱到劇場,由無人理會唱到成名。直至10年後的今日,每一場演唱會他仍會演唱這首作品。

唱到《The A Team》時,不少樂迷也身同感受,畢竟這首作品也陪伴了Ed Sheeran十年。 (梁碧玲攝)

Ed Sheeran的演出有趣在,正當其他人做巡迴也有隨團樂團時,Ed Sheeran就真的是一個人站到台上,一支結他、一把聲音,外加一個loopstation就能完成一首又一首的作品,簡單又不失層次感。

這時候觀眾的聲音便得非常重要,Ed Sheeran要求台下樂迷邊跳邊打拍子邊跟著唱,他笑言這也是不錯的運動,大家應該跟著出一下汗。

Ed Sheeran的演唱會沒有龐大的樂隊支援,不過氣氛卻非常溫馨。 (梁碧玲攝)

演出當日正是暖場嘉賓One OK Rock主音Taka的生日,所以Ed Sheeran亦破例在歌單以外加插一首生日歌送給Taka。