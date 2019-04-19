【吳業坤演唱會】大隻坤曬8嚿腹肌　邀MIRROR助慶唱《今期流行》

吳業坤（坤哥）相隔三年今晚（19/4）終於再次王者登台，勇闖香港紅磡體育館舉行單場《吳業坤小句號演唱會2019》。雖然今晚天氣不似預期好，紅館外圍雨勢有時頗大，但無阻一早到達紅館等候入場的歌迷，可見歌迷期待已久的演唱會，終於可降臨面前。

好犀利呀，坤哥大騷8嚿腹肌～（陳順禎攝）

開騷點解叫「小句號」？ 坤哥：舊章節劃上句號！

入到場館，圈中好友樂易玲、康華、梁競徽、蕭正楠、許家傑等人紛紛到場支持有，演唱會未開始率先炒熱現場氣氛。演唱會到8:35正式開始，由小提琴拉奏下，坤哥乘坐著發光吊環《小句號》，唱著《男孩們想》從台底機關吊升到半空，為演唱會揭開序幕，現場掌聲如雷，連唱三首歌曲後，坐著《小句號》降落到台中，先向歌迷打招呼：「好多謝大家嚟到《小句號2019》演唱會，點解呢個演唱會會叫『小句號』呢？唔係話要退出樂壇，係想話畀大家知，舊嘅章節係時候劃上一個句號，將一啲新嘅嘢繼續向前行，會有更多新嘅章節，希望今晚嘅演唱會大家會Enjoy。」

至於今晚另一個焦點，必定是坤哥打破本地演藝界歷史，身為TVB藝人的坤哥，以歌手身份，成功邀請「隔籬台」ViuTV男團MIRROR擔任表演嘉賓，當12子出場時，全場氣氛立即升溫，尖叫聲響遍整個紅館，隨後更一齊合唱古天樂經典《今期流行》。想知道坤哥現場唱《今期流行》有幾精彩，睇片啦！

坤哥化身成古仔，大唱《今期流行》經典名曲。（陳順禎攝）