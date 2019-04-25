【周國賢演唱會】《極樂》《14天》打頭陣　帶樂迷穿梭音樂歷程

周國賢（Endy)昨晚於旺角麥花臣場館舉行《仲間》音樂會頭場，Endy全晚不留力唱足三個鐘，帶樂迷穿梭一次自己的音樂經歷，由最初的搖滾至近年探討時空、宇宙的抒情作品逐一獻上。

【周國賢演唱會】Zarahn齊腳同台 兄弟班用演出放下心結

周國賢昨晚舉行《仲間》演唱會頭場，打頭陣唱出《天馬行空》、《極樂》及《14天》，頭十分鐘已經炒熱全場。(葉志明攝)

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甫開場，Endy身穿紅黑間條上衣拿起木結他自彈自唱《天馬行空》，然後換上電結他唱出經典《極樂》及《14天》。唱《極樂》期間Zarahn結他手Goro「亂入」包辦結他solo，到尾段兩人更彈Double Lead「埋齋」，剛開場僅用十分鐘已經炒熱全場氣氛，觀眾尖叫聲連連，更有人大叫：「點解可以咁型㗎！」

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搖滾過後，Endy與Goro以雙木結他形式演繹《守口如瓶》，Goro彈奏細膩不在話下，Acoustic版木更能顯示兩人默契，沒有太多修飾的效果，純粹兩把結他互相補位令歌曲變得豐富，感受到他們的兄弟情之外，這也是現場演出的魅力。延續這份溫柔的感覺，Endy唱出《目黑》、《在天之靈》、《失散時光》及《Children Song》。

點擊重溫各個精彩時刻！(按圖放大)(葉志明攝)