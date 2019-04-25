【周國賢演唱會】Zarahn齊腳同台　兄弟班用演出放下心結

周國賢（Endy)昨晚於旺角麥花臣場館舉行《仲間》音樂會頭場，唱出新歌及不同經典之餘，更為樂迷送上驚喜，齊集Zarahn樂隊原班人馬上台，再唱《如果感覺有顏色》及《怪誕城之夜》，掀起全晚高潮，相信不少樂迷都心裏高呼：「我最期待的畫面出現了！」

【周國賢演唱會】《極樂》《14天》打頭陣 帶樂迷穿梭音樂歷程

周國賢同Zarahn一班兄弟同台演出，樂迷最期待的畫面出現了！(葉志明攝)

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Zarahn於2006年發行第一張專輯《十二優》，不經不覺已13年，到2009樂隊停產，各人有不同發展。雖近年Endy與Goro緊密合作，但能夠再見到齊腳的Zarahn同台演出是不少樂遊的心願，今次終於如願以償。

Zarahn仲有唱《錢七》o添呀！即Click睇片啦！(葉志明攝)

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Endy騷後更表示，今次演出是一個與幾位兄弟「療癒」的機會：「今次大家好快傾好咗一齊演出，如果早5、6年前就爭少少，因為大家有段時都唔係好快樂，透過今次演出好似Healing咁，我哋真係放低以前嘅嘢，變返好似10年前咁。」他又表示，曾與Keyboard手Yemon有過誤會，有2、3年時間沒有交談，還恐怕示能再做朋友，但Yemon今次專誠由紐西蘭回港演出，令他十分感動。

另外，Endy表示希望能夠在紅館開騷，入紙7、8年也未成功，但他樂觀說：「如果個天覺得我未準備好，就行住慢線先，相信終有一天會開到。」

周國賢表示希望能夠在紅館開騷，雖然入紙7、8年也未成功，但他樂觀說：「如果個天覺得我未準備好，就行住慢線先，相信終有一天會開到。」(葉志明攝)