【五月天演唱會】帶樂迷回到20年前　忠實五迷一定有驚喜

台灣天團五月天再度襲港，與五月天的「五月之約」已成了港人每年的日曆大事。今年再度選址於迪士尼樂園幻想道露天場地舉行《Just Rock it 五月天2019 藍》香港站，延續去年無屋頂的自由。

今年五月之約再度於迪士尼舉行。 (資料圖片)

昨晚是首場演出，正式開始前，演唱會邀得前MP魔幻力量主唱、台灣男歌手蕭秉治當暖場嘉賓。五月天演唱會7點20分正式開始，一開場先送上《瘋狂世界》、《擁抱》、《愛情的模樣》等中慢板作品，一反以往要激昂開場的常態，就像台上刻意昏暗的燈光，慢慢帶觀眾進入狀態。節奏逐漸加快，唱到《透露》、《離開地球表開》時，全部台下觀眾已站起來越跳越高，彷彿要把地球甩掉。

一反以往常態，今年演唱會先以中慢版作品打頭陣。 (資料圖片)

五月天演唱會慣例，每部份之間也會插播一段短片，連接起一部完整的微電影。今次的短片帶樂迷回到2001年，重現了五月天《愛情萬歲》的卡式帶，回憶滿滿，再唱出《純真》、《溫柔》、《愛情萬歲》。

唔熟五月天早期台語作品嘅樂迷，真係要記得溫咗書先入場! (資料圖片)

完成兩部份演唱，五月天終於與香港樂迷打招呼，阿信笑說:「好久不見!其實想起來也沒多久。」瑪莎亦表示:「很喜歡這裏有風，我們也不敢抱太大期待，想不到今年我們又回來這裏了!」冠佑一開口，台下樂迷已用廣東話大叫「靚仔!」連阿信也笑說:「今天演唱會的主題好像不是藍，是靚仔。」，他又續道:「有沒有人20年前已經開始聽我們?當時正準備入伍，想著把專輯隨便發一發就好，沒想到還能存活至今。」他們又唱出早期的台語作品《垃圾車》、《借問眾神明》。

今年演唱會中的微電影，邀得小鮮肉王俊凱當男主角。 (資料圖片)

他們之後又越過最前排觀眾，像Catwalk般走過舞台上的天橋，走到第二排觀眾中央，唱出《叫我第一名》、《軋車》，以及台語版的《志明與春嬌》等。他們又開玩笑:「想不到台語歌也這麼多人會唱，其實只要懂一句《借問眾神明》的啦啦啦，你就懂得唱台語歌。」

追隨五月天20年嘅五迷，今次演唱會應該會有驚喜。 (資料圖片)

為滿足普遍樂迷，除了台語作品，五月天也當然要唱出一些較主流的作品，怕聽不到《突然好想你》的樂迷不需擔心，演唱會後段亦有《傷心的人別聽慢歌》、《後來的我們》等作品。唱出《一半人生》後，阿信說:「如果五月天要在台上跟大家唱到80歲，那麼現在已過了一半，很感謝大家陪我們走到這。知道大家很想加班，可以就加一點點嗎?」最後再唱出《頑固》及《掘強》。