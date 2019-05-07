【睇騷神器】手燈螢光棒都可以慳返　新App環保方法造出變色燈海

欣賞演唱會除了為見自己心愛偶像之外，氣氛也非常重要，而其中一個推動氣氛的元素就是燈光。近年，中外大大小小的演唱會加會有手燈、應援螢光棒等等小物免費派發，或供樂迷購買，但這些小物多數都是一次性使用，雖然有紀念價值，但說穿了樂迷帶回家後，通常都「得個擺字」。

基於以上問題，手機應用程式「ShowWhat」應運而生，既可做到連動手機燈海，又環保不佔用空間，樂迷只需要帶智能電話入場便可。

相信大家睇騷都會買手燈或者螢光棒，不過依家有多個選擇，只要有智能電話就得喇！(資料圖片)

「ShowWhat」由Mr. Bass手Dash及阿榮(Dash弟弟)開發，靈感源自一次觀看Coldplay演唱會DVD，台下觀眾的手燈規律有致地造出色彩斑斕的燈海。「當時第一下睇到真係『嘩』咗出嚟！之後其他音樂會都有派發LED燈手帶或螢光棒，但之後就得個擺字，我個仔有時會用嚟當超人變身器玩。所以就想做個App有呢個效果之餘，又可以慳資源，而且智能電話係今時今日個個都會帶出街。」

ShowWhat簡單易用，即Click下圖睇下啦！

阿榮提到，「ShowWhat」將會在5月Mr.《Everyone Concert 10》演唱會首次應用。可能大家會想到，紅館的接收有盲點，這個問題如何解決？阿榮解說：「大家入場要開定藍牙、Wifi同流動數據，即使有啲位收唔到Data，希望透過其他用戶發送訊號到位處盲點嘅電話，希望大家都可以enjoy！」他又提到，理論上「ShowWhat」可以支援到10萬個裝置同時使用，不過實際效果要留待Mr.演唱會實測才知道。

而且App內有「Gallery」功能，完騷後會提供大會拍攝的相片及影片，供樂迷事後打卡。因為阿榮希望大家養成enjoy the show的習慣：「我都明大家入場都想有啲嘢袋番走，但係如果自己拍片之後都係望住個mon，咁睇YouTube都得啦！最緊要係enjoy現場嘅表演、氣氛，同埋舞台設計嘛！」

到5月Mr.紅館騷，大家就可以下載定ShowWhat入場試用。(資料圖片)

「ShowWhat」免費而且簡單易用，分Concert Mode與LED Mode，前者為入場欣賞音樂會歌迷而設，後者則讓用戶在室內舉行小型燈光派對。

Concert Mode由演唱會控制台發射訊號，只要用戶入場前下載應用程式，開啟藍牙、Wifi及流動數據便可，到指定歌曲時更會發放Push Notification提示大家高舉電話營造燈海。

LED Mode則由用戶作主機，只要身邊朋友都有下載「ShowWhat」，開啟藍牙及Wifi便可連動，但現階段只可IOS裝置連接IOS裝置，以及Android裝置間互相連接，而IOS與Android的連接則敬請留意下一階段開發。

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