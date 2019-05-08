容祖兒快歌都可以用喇叭吹出嚟？　售票三招防止黃牛黨

天后容祖兒今日舉行《Pretty Crazy》演唱會記者會，今次演唱會作為Joey入行20周年第十次開舉行個唱，並且首次連開18場，刷新自己開騷場數紀錄，極具紀念價值。為了讓Joey隆重登場，大會專程邀請了俄羅斯奏樂團Brevis Brass Band專程來港揭開序幕，用銅管樂奏出《隆重登場》及《Pretty Crazy》，相當有氣勢。

容祖兒今日舉行演唱會記招，在一眾外國型男樂手襯托下登場。 (葉志明攝)

演唱會加開至18場，門票將於5月9日早上10點正式開始發售。為免黃牛黨再度霸佔門票，今次Joey也特意為售票方法安排三招防止黃牛，包括：

1. 不設售票處售票，以防止排隊黨

2. 每人每次限購最多4張門票，以防獨佔情況出現

3. 「延後取票」，已購票的人士須於每一場演唱會的演出日期前14天內至演出當天，攜帶用以購票的信用卡到城市售票網售票處或自助取票機提取已購門票，不設郵遞及速遞服務

祝大家撲飛順利！ (葉志明攝)

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