【林峯澳門演唱會】開騷化身Selfie王　半空握手睇到好牙煙﹗

昨夜林峯在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《Heart Attack林峯演唱會澳門站》，回顧了不同時期的音樂作品，其中以各首電視劇主題曲及插曲最受樂迷歡迎，是否意味著林峯是時候回歸電視圈，主唱電視劇作品為樂迷解渴？ 攝影：葉志明

好耐冇見到峯峯開演唱會啦﹗（葉志明攝）

演唱會進行到一半，林峯開始大唱電視劇主題曲，包括《忘記傷害》、《記得忘記》等。唱出《直到你不找我》前，林峯說:「有個字叫Chok，其實呢個字點嚟呢？就唔係因為我嘅，而係我有個角色做物理學家。不過我唔係要唱《Chok》，因為呢套劇有首主題曲大家也很喜歡。」當年《談情說案》飾演Professor King一角，的確令人印象深刻。

好多經典劇集歌一起前奏，樂迷已經識跟住唱﹗ （葉志明攝）

唱出《Morning Cute》及《Baby Lady》時，場面直教人替林峯擔心。以吊臂把自己吊到半空，直達觀眾席中央握手，險象橫生，不少樂迷由於太肉緊，不停緊握林峯雙手，用力一點也可能會發生意外，連他自己一邊握手時也不斷提醒:「唔好拉﹗好危險㗎﹗安全第一﹗」

吊喺半空同樂迷握手，真係睇到都牙煙﹗（葉志明攝）

驚險又令人心動的場面過去，林峯再唱出《換個方式愛你》、《讓我愛你一小時》兩首慢歌，好讓自己和觀眾也冷靜一下，同時與場邊的樂迷自拍，相當識做。

林峯化身演唱會Selfie王，不停同台下觀眾合照。（葉志明攝）

林峯落台更衣時，場館內播出古天樂的片段，他說:「最近同林峯拍緊《尋秦記》，見到佢都知有古怪，成日食烚蛋，一係就白烚雞胸。」林峯也回應道：「我已經係雞蛋嘅專家，全世界嘅蛋我都食過晒。」

唱出《One More Time》時，林峯的特訓成果終於出現在大家眼前，應樂迷要求，穿著一件銀色緊身背心上台，全身肌肉線條映入眼簾，最後更唱出話題電音之作《Chok》作結。

雖然今次開騷冇除衫，不過林峯嘅身形依舊吸引。（葉志明攝）

Encore時段才是林峯的絕殺時間，唱出《心呼吸》後，有台下觀眾向林峯拋出電話要求自拍，幸好他身手敏捷及時接著。林峯又借機感謝古天樂：「早前上映《P風暴》，好多謝古天樂比機會我做返自己，就係一個變態。其實要一人分飾兩角唔簡單，但好開心自己仍然可以同時兼顧演員同歌手嘅身份。」

其實林峯的確在多個崗位上兼顧得相當完美，包括是一個體貼的暖男。當他走到台邊時，不少樂迷逼到欄杆前，當他看見欄杆最前方站著一位幾歲的小男孩，立刻緊張大喝：「唔好逼﹗有小朋友喺度!你哋唔好逼，大家大人嚟㗎嘛。」最後唱出《幼稚完》及《愛在記憶中找你》，完滿整晚演出。