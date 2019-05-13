【五月天演唱會】第13年五月之約感動依然：為你們唱到80歲

台灣天團五月天昨晚在迪士尼露天戶外場地舉行《Just Rock It 藍BLUE》香港站的尾場，是晚天公造美，有涼風又沒有下雨，可謂睇騷的最佳天氣。在會場門口各處都有五迷自發派發歌詞卡，呼籲觀眾在encore位大合唱《回來吧》，務求令五月天「不放心」休息離開。

五月天昨晚舉行《Just Rock It 藍BLUE》香港站尾場，各人全不留力，就算阿信有點聲沙亦唱到盡。 (五月天Facebook圖片)

重溫第四場演唱會精采時刻

《Just Rock It 藍BLUE》香港站的歌單主打五月天頭三張專輯的歌曲，部份是台語歌，所以很多五迷都有備而來，大合唱絕沒有難度。開騷前舞台播放《溫柔》MV，台下小撮五迷合唱，果然「未開騷先興奮」。演唱會於晚上7時30分開始，以《瘋狂世界》打開序幕，及後《擁抱》、《愛情的模樣》《透露》等歌曲接連響起，舞台燈光與煙霧機的配合，令五月天宛如置身彩虹雲中演奏一，加上結他手石頭低調帥氣地彈結他solo，場面十常夢幻，在場五迷紛紛讚嘆：「好靚呀！」

每次五月天開騷，舞台效果也能帶五迷進入另一個幻想空間。 (五月天Facebook圖片)

到《溫柔》時，舞台播出少女風動畫，「紅髮女」演員胡安安再次演身，而《愛情萬歲》時播放貨櫃動畫，這些細節統統在呼應MV中出現過的人和事，對元老級五迷來說，看到這些畫面實在倍感欣慰。

到打招呼環節，五月天發揮搞笑本色，亂吼一通作開場白，因為反正他們說甚麼也好，台下沒聽懂也會尖叫回應。鼓手冠佑面對人人叫他靚仔，突然感性說：「叫我們靚仔讓我們停留在青春期一樣，繼續為你們唱到80歲！」瑪莎則搞笑用廣東話說：「多謝大家，好熱呀，黐線呀！」

五月天揚言要為大家唱到80歲，不知道屆時的五月之約會是甚麼模樣？

到點歌環節，昨晚有人《彩虹》，前幾晚有人點《燕尾蝶》，都是梁靜茹的歌，阿信搞笑說：「為甚麼會是梁靜茹宇宙，不要跟我們Bass手過不去喔！」因為瑪莎曾經梁靜茹拍拖，台下台上都一片笑聲。五月天邀請一位十多歲的男歌迷上台合唱，從他臉上看到甚麼是「受寵若驚」，緊張得臉無表情，不過最後也順利合唱了一段《倔強》，五月天就是如此親民和疼錫香港五迷。

瑪莎曾與梁靜茹拍拖，點唱環節連阿信也用梁靜茹的歌跟他開玩笑。 (五月天Facebook圖片)

整晚總共Encore了三次，第一次Encore出現香港五迷獨有的指定動作，自動發起人浪，並且跟著哨子聲帶領嗌Encore把五月天喚回台上，唱出《頑固》、《忘詞》及《突然好想你》，全場大合唱場面十分感動。第二次Encore，唱出《倔強》及《憨人》，即使台語歌也難不到香港五迷，繼續大合唱並高舉五字手勢。到第三次Encore，台下自發合唱《回來吧》的副歌近一分鐘，再次把五月天喚回來，唱最後一首歌《派對動物》，讓大家High住離場，晚上10時50分正式完騷。

Encore時五迷自發營造手機燈海。（黃浩晉攝）

在巴士總站仍然停泊住天藍色的五月天主題巴士，而且部份五迷戴上不同小物，原來是本地五迷自發製作及派發。例如：印有《瘋狂世界》歌詞的黃色手帶、MAYDAY Passport、寫上「加入五月天永遠不會遲」的明信片等。果然五月天如宗教一樣，能讓追隨者做出各種意想不到的事情。

離場時五月天祝大家母親節快樂。（黃浩晉攝）

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