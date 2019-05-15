【五月天演唱會】梁家輝驚喜合唱　重溫「頑固大叔」的感動

《五月天2019 Just Rock It!!!藍》香港站日前已在迪士尼幻想道露天場地完滿結束，要數上今年演唱會最精采時刻，不得不提第五場梁家輝的出現，更與五月天驚喜合唱《頑固》。其實梁家輝已是連續兩年現身為五月天撐場，雖然去年只是上台聊天，但足已讓粉絲尖叫，今年他大開金口演唱《頑固》，令五迷們更為之瘋狂。

今年梁家輝再次現身五月天演唱會，更大開金口演唱《頑固》。 (五月天Facebook圖片)

2016年梁家輝為五月天出演《頑固》的MV男主角，「頑固大叔」這個角色一直是其中一個最受五迷歡迎的角色，現身在演唱會台上，梁家輝感性地說：「謝謝在我最沒力氣的時候，帶給我頑固，讓我認識自己的人生，而且給我的人生加了一次滿油。」

聽罷家輝哥感性的道謝，阿信亦大讚：「他在整個《頑固》拍攝過程中，讓五月天感受到家輝哥認真的精神，後來我們加拍《人生無限公司》的電影時，他又義不容辭飛過來，而且最重要是帶了很多香港點心過來。」

梁家輝一直對《頑固》裡的角色念念不忘：「謝謝在我最沒力氣的時候，帶給我頑固。」 (五月天Facebook圖片)

《頑固》其實一首五月天講述追夢的作品，MV當中梁家輝飾演一位擁有太空夢的「頑固大叔」，雖然人到中年，但從未放棄小時候的夢想，唯有打好幾份工去支持自己的追夢旅途，縱使被人踐踏也堅持下去。MV以微電影的形式講述完整故事，相當熱血感人。

《頑固》MV教人不要放棄夢想，感動了不少樂迷。 (網絡圖片)

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