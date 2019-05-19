【Mr.演唱會】五子尾場狂派洋蔥：再揀多一千次我都會夾Mr.

樂隊Mr.今晚在紅館舉行《Mr.Everyone Concert 10》尾場，成軍十年經歷過大小風波，能夠再聚首舞台實在得來不易，難怪五位Rock友頓時變成感性麻甩仔，各人輪流在台上放洋蔥。 攝影：陳志嵐

Mr.各人輪流放洋蔥，令台下觀眾一邊流汗一邊流淚。 (陳志嵐攝)

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平時寡言的結他手Ronny憶起11年前，從Bass手Dash口中得知簽約消息，當時還未懂反應：「嗰時知道簽約覺得係好事，但Dash同我講簽咗約分分鐘收入仲少過以前。但我喺到諗，如果40歲嗰陣畀我揀，買架跑車定係有一張自己樂隊嘅CD，我會揀一張屬於自己嘅CD！雖然我依家未買到跑車，但我有11張屬於自己嘅CD！」

Mr.希望可以用獨立樂隊形式營運落下去，用音樂表達到自己想說的話，同時帶給樂迷想聽到的歌曲。 (陳志嵐攝)

結他手MJ雖然自稱不善辭令，但他簡單的一番話亦搞到fans眼濕濕：「我喺到諗，Mr.對我嚟講係啲咩嘢？我諗咗好耐，Mr.令到我搵返我自己，如果冇咗Mr.我唔知會變成點，如果再有一千次機會畀我揀，我都會揀返夾Mr.經歷呢十年走過嘅路！」然後響起《尋找一千遍》，場面更加催淚。

結他手MJ在《尋找一千遍》前說：「如果再有一千次機會畀我揀，我都會揀返夾Mr.經歷呢十年走過嘅路！」 (陳志嵐攝)

鼓手Tom引用《食神》一幕去答謝音樂總監Jerald的支持與幫忙：「史蒂芬周最低潮嘅時候，火雞姐（莫文蔚）整咗一碗黯然銷魂飯佢食，我哋Mr.都有一碗黯然銷魂飯，佢就係Jerald！如果大家不幸經歷低潮嘅時候，希望大家都搵到你嘅呢碗叉燒飯！」話音一落隨即奏出Jerald監製的《不屈》，全場大合唱，場面感人。

鼓手Tom表示今次十周年豁出去，即使手腕腫痛不已亦無阻演出。 (陳志嵐攝)

Bass手Dash去年榮升人父，踏入人生另一階段感觸良多：「人大咗好難搵到快樂，雖然成家立室之後好難去諗住隊Band，冇理由餵緊奶彈Bass㗎嘛，但Mr.係我嘅快樂泉源！」騷後訪問時他提到，每次見到弟弟阿榮在台下眼濕濕望住自己也特別感觸，感激他的幫忙，今次演出對他的意義比Mr.更重大。

Bass手Dash表示，每次見到弟弟阿榮在台下眼濕濕望住自己也特別感觸，今次演出對他的意義比Mr.更重大。 (陳志嵐攝)

主音Alan表示自己在綵排時「缺堤」：「好多導演將我哋嘅side track砌成Rundown去表達我哋嘅故事，如果我哋去做係變唔到呢個效果，雖然我on show冇喊，但係綵排嘅時候真係爆咗出嚟！」

主音Alan表示自己在綵排時「缺堤」，因為導演懂得利用side track做出能完整表達Mr.故事的歌單。 (陳志嵐攝)

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