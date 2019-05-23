周杰倫擬年底迪士尼開戶外騷　到底係《地表最強3》定新Tour？

周杰倫再度襲港，繼去年紅館的《地表最強2》之後，今年周董似乎想搞搞新意思，讓香港樂迷看到不一樣的「周式演出」，故此擬於今年底在迪士尼幻想道露天場地舉行個人演唱會。

周董又準備嚟香港開騷啦！仲要選址迪士尼！ (視覺中國)

過往主辦方除了在紅館外，亦試過在亞博開演唱會。可惜場地不論如何改變，也被室內空間所局限，未能做出更大型的視覺及舞台效果。而迪士尼幻想道露天場地正好解決了這個問題，甚至能真真正正放大型煙火，歌手與樂迷的接觸面亦變得更廣，就如剛過去的五月天演唱會當中，五月天成員們透過舞台的伸延，甚至能走到群眾中央，設計極受樂迷喜愛。

當然，在迪士尼開騷還有一個好處，便是演唱會變得不再只是一個演唱會，而是一個嘉年華。皆因迪士尼場地附近的配套極佳，入場前樂迷能早一點到達逛逛紀念品攤位，或者看看美食車有什麼「醫肚」，有時樂迷更會自行發起活動，在場地外派發歌詞卡及「睇騷指引」，令演唱會氣氛變得更好。

其實每逢有歌手喺迪士尼開騷，演唱會都變得不只是一個演唱會。 (香港迪士尼樂園提供)

重溫今年五月天喺迪士尼舉行演唱會，場地周邊有幾繽紛！

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其實周杰倫已是第三位使用該場地的歌手，因為五月天、Ed Sheeran等歌手亦由去年及今年陸續開始嘗試使用迪士尼露天場地開騷。天王級歌手紛紛轉投戶外開騷，最值得樂迷高興的，便是撲飛變得不再困難。以往歌手在紅館開騷，每位樂迷也要在公開發售日坐定定在電腦前面等開售，按爛幾個F5鍵也未必能成功搶飛，甚至要捱黃牛，就如去年周董的紅館騷門票也被炒至$4000一張。

不過由於迪士尼幻想道露天場地能容納2萬名觀眾，足足比紅館多了一倍，購入門票也比以往變得相對輕鬆，即使不是開售日買票仍有機會成功購入門票。有黃牛黨試過炒賣五月天的迪士尼門票，最後反而要割價求售，可說是樂迷福音。

以往五月天嘅紅館演唱會飛真係有錢都未必買到，自從移師迪士尼，一切問題都被解決。 (香港迪士尼樂園提供)

當然，有優點同時亦會有缺點，在迪士尼舉行演唱會的最大隱憂便是天氣問題，今年4月舉行的Ed Sheeran演唱會便證明了這一點。由於天文台當時發出黃色暴雨警告及雷暴警告，故此Ed Sheeran的第二場演唱會便需要腰斬，亦因為首度遇上這問題，主辦方的安排未能令樂迷感到滿意。不過今次周董的迪士尼演唱會訂於年尾舉行，似乎因天氣而取消的機會並不大。