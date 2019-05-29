坂本龍一鐵定明年來港演出　音樂大師結合高谷史郎視覺設計

日本音樂大師坂本龍一，將於明年4月巡迴到港舉行《DIS.PLAY》音樂會，亦是西九文化區的第二個啟用表演場地 - 「自由空間」開幕後，其中一項最為矚目的演出。西九自由空間當中，最主要的表演場地為「大盒」，即是香港最大型的黑盒劇場，能容納450個座位或900個企位。位置有限，深信來年坂本龍一到港演出的門票也相當難撲。

今日西九文化區最新的演出場地「自由空間」舉行開幕儀式，預告其中的焦點節目便是來年坂本龍一的演出。 (資料圖片)

《DIS.PLAY》演出日期暫定為4月3至4月4日，除了有坂本龍一外，還有多媒體裝置藝術家高谷史郎擔任視覺設計。音樂會中，坂本龍一將演繹2017年專輯《async》及其他最新創作。

去年推出電影紀錄片《坂本龍一：CODA》，吸引不少樂迷朝聖。 (電影劇照)

其實坂本龍一已有超過十年沒訪港演出，去年推出電影紀錄片《坂本龍一：CODA》大獲各地樂迷好評。事實上，坂本龍一對國際音樂的影響亦相當深遠，1983年大島渚執導的日本電影《戰場上的快樂聖誕》當中，坂本龍一為其配樂的主題曲《Merry Christmas, Mr. Lawrence》衝擊西方國家的電影及音樂界，成為了他的代表作之一。多年後，日本女歌手宇多田光也改編並主唱了此曲。不過今次音樂會以新作品為主，未知會否有機會現場聽到《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。

《Merry Christmas, Mr. Lawrence》是坂本龍一的代表作之一。 (電影劇照)

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