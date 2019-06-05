劉德華演唱會換票程序即將展開　登記方法你要知！

劉德華去年尾的《My Love Andy Lau World Tour – Hong Kong 2018》因喉嚨發炎失聲而需要取消7場演唱會，經過主辦方一輪爭取後，終訂於明年2月在紅館舉行補場。對成功買飛卻又錯失睇騷機會的樂迷來說，總算是一種安慰。早前演唱會的退款期限已完結，接下來將進入網上登記換票階段，以下將為大家解釋換票程序。

機會嚟啦飛雲！終於等到華仔演唱會登記補飛啦！ (資料圖片)

持有已取消演唱會門票的人士 (包括2018-12-28至2019-1-3共七場演出) ，可於2019年6月10日中午12時至2019年8月9日中午12時期間，到演唱會官方網站 https://concert.andylau.com/zh-hant/ticketing/ 進行網上換票登記。

而華仔天地會員早於6月3日起已能優先購買補場門票及登記換票。

補場場次如下：

2018年12月28日(星期五) à 2020年02月15日(星期六)

2018年12月29日(星期六) à 2020年02月16日(星期日)

2018年12月30日(星期日) à 2020年02月17日(星期一)

2018年12月31日(星期一) à 2020年02月18日(星期二)

2019年01月01日(星期二) à 2020年02月20日(星期四)

2019年01月02日(星期三) à 2020年02月21日(星期五)

2019年01月03日(星期四) à 2020年02月22日(星期六)

記實日子換飛啦！ (資料圖片)

早前未進行退款程序的樂迷，可按相對應於原票價、原數量、原座位登記兌換指定的補場日子門票。不過需要注意截止時間(即2019年8月9日中午12時)後，所有沒有被登記換票的演唱會門票均被作廢及失效，這類門票並不能應用於2020年補場演唱會，持有人士則被視為自願放棄行使門票兌換的權利。

而早前進行了退款程序的樂迷也不用失望，因為他們能優先購買相對應於原票價、原數量、原座位指定的補場日子門票。樂迷記得把握呢兩個月時間，盡快辦理手續！

重溫更多華仔《My Love演唱會》精采時刻！

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年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行。



購票詳情：

早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $110/$130

門票價格 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

＜購票請按＞