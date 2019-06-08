【LUNA SEA演唱會】成軍30周年襲港　火力全開高呼：香港我愛你！

日本視覺系搖滾天團LUNA SEA昨晚襲港，舉行成軍30周年紀念演唱會《LUNA SEA 30th Anniversary Special Live in Hong Kong 》。闊別6年再來港，LUNA SEA五位成員火力全開演奏超兩小時。主音河村隆一(Ryuichi)今年初罹患肺線癌，幸好已接受手術康復，絕無影響演唱表現，以招牌高亢通透的聲線唱出首首名曲《Storm》、《Rosier》、《I for You》等等，全場氣氛高漲。Ryuichi更用廣東話高呼：「我愛你！香港，我哋一齊High！」主音結他手Sugizo亦高呼：「香港係我第二家鄉！」

日本搖滾天團LUNA SEA昨晚襲港，舉行成軍30周年演唱會，與樂迷一同見證歷史性時刻。

LUNA SEA的音樂集華麗、激情、浪漫於一身，舞台佈置當然要配合以上元素，雖然沒有Video Wall播放動畫，但簡單一個全月的團徽，加上炫目的燈光效果足已帶樂迷進入另一個空間。在演奏充滿希望感覺的《SHINE》時，舞台燈光以藍、黃作主調，猶如帶大家在晴空中飛翔一樣，Ryuichi在邁步向前的節奏之中可愛地步操，用音樂為歌迷注入能量。兩位結他手Sugizio及Inoran用同一支咪高峰唱和音，兩人頭貼頭的畫面殺死不少女Fans。

炫目的舞台效果配合LUNA SEA華麗的音樂，簡直將樂迷帶到另一個空間。

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LUNA SEA五位成員各自獨當一面，在舞台上散發魅力。Sugizo除了舉手投足都在耍帥之餘，每段結他Solo都大晒技術搶盡風頭，猶如自帶鎂光燈一樣。Bass手J在《ROSIER》讀白後將Mic Stand拋至半空，每次這個招牌動作一出都引起一片尖叫聲。鼓手真矢在Drum Solo傾盡全力，高速擊鼓用節奏震懾樂迷。結他Inoran穩住節奏之餘，不時在舞台上來回穿梭炒熱氣氛。主音Ryuichi一貫貴公子形象，演唱時氣質爆發，單是那份自信足以令樂迷醉倒。演唱會以《WISH》一曲作結，五位成員不捨離去，Sugizo更說：「香港是我第二個家鄉，我應承你們很快會回來，明年見！」然後在舞台中央鞠躬良久向樂迷致謝。