宋冬野來港開騷迫爆Music Zone　竟然冇唱《董小姐》？

內地民謠新星宋冬野日前（8日）來港開騷，參與《響朵音樂節》，樂迷引頸以待，終於可以現場感受「宋胖子」的魅力。表演以《安和橋》及《知道》兩首沉重的作品展開序幕，現場樂隊將宋冬野的作品重新改編，令歌曲多了一份暴烈、控訴的情緒。不過唱完頭兩首歌曲後，宋冬野忍不住破功，笑說：「我也裝不了深沉了，哈哈！我的外型不怎麼好看，我已經盡力了，弄了一個不影響香港市容的髮型！」 攝影：黃浩晉

宋冬野襲港，樂迷終於有機會朝聖，見識民謠的力量。（黃浩晉攝）

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宋冬野突然放笑彈引得觀眾哄堂大笑，但很快現場氣氛很快回到沉鬱之中。《莉莉安》的前奏響起，先是一遍騷動，很快就變回一遍靜默。「在離這很遠的地方 有一片海灘 ／孤獨的人他就在海上 撐著船帆」這一句大家聽CD聽得多，但現場去聽卻是百般滋味在心頭。

耳聽為實，即刻重溫《莉莉安》

再到《斑馬，斑馬》，熟悉的木結他獨奏旋律響起，宋冬野低沉的嗓音地唱著，無力感比CD版本更強烈，然後馬頭琴的加入帶大家進來一片滄涼的草原。到最後一句「我要賣掉我的房子 浪跡天涯」，宋冬野突然用嘶吼的聲線爆發，那種歇斯底里的感覺狠狠地刺痛觀眾。

現場聽宋冬野沉鬱的聲線比CD版更入心，絕望與無力感揮之不去。（黃浩晉攝）

歇斯底里版《斑馬，斑馬》你聽過未？未就即刻聽！

宋冬野憑《郭源潮》一曲奪得第29屆金曲獎最佳填詞人，現場演繹這首歌時有不一樣的力量。狂躁的破音結他，猛烈的鼓點，貫穿全曲，宋冬野亦放下CD版的克制，猶如在絕望中吶喊，每一下嘶吼也如一記重拳打向觀眾。相信不少觀眾都期待聽到《董小姐》，但這份歌單也沒有令你失望，因為這次演出絕對會令你反思。

宋冬野與樂隊將多首歌曲改編，每首歌也耳目一新，而且令人思考多一次歌曲中的訊息。（黃浩晉攝）

《郭源潮》到底講緊咩？聽完個Live你會唔會有啲頭緒？

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