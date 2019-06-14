【側田演唱會】「肥雷神」造型現身舞台　主打Side Track都唱齊

一連兩晚的《側田My Beautiful Curse演唱會2019》今夜在紅館展開了首場演出。出道14年，今次已是側田歌手生涯中第八次登上紅館舞台。演唱會以他的人生貫穿整晚主題，配以倒敘形式呈現。 攝影：葉志明

一開場，一副棺木從半空降到舞台上，響起《好人》的前奏，側田在棺木中坐起，緩緩唱出《好人》作為墓誌銘，相當諷刺。在這開幕的「喪禮」中，側田沒有戴上標誌性的Cap帽，反而戴著闊邊紳士帽，新鮮感十足。緊接出道作《好人》後，是最近期的新作《完全變態》，舞蹈員紛紛走到台上參與這場喪禮，襯托著《Kong》的歌聲，側田從棺木中步出，繞場一周。

今晚側田第八度開紅館演唱會。 (葉志明攝)

第一幕完結，台上有僧人打齋作間場。側田再上台唱出《B.O.K.》，接入快歌部份，以酒醉為題，唱出《Volar》、《Watch Out》，台上的舞蹈員裝扮相當具墨西哥亡靈節的風格。唱出《半杯入魂》時，側田以「肥雷神」的形象示人，抱著大肚腩坐在梳化上，仿似是他對自己老年的想像。在糜爛的氣氛下，他再唱出《午夜蓓蕾》及《世界小姐》，Jazz味濃郁。

演唱會的開場，設計成側田的喪禮，相當震撼。 (葉志明攝)

側田呢個「肥雷神」造型大家又鐘唔鐘意? (葉志明攝)

再換上格仔西裝，戴上畫家帽，為《Heads Up Phones Down》重新編曲，比原本的電子樂更顯輕鬆，十足百老匯歌劇。氣氛一轉，又沉重唱出《?》及《走音》。雖然《走音》是第二張專輯《No Protection》內的Side Track，不過由於甚少在公開演唱，加上後段轉Key相當考技巧，現場觀眾也聽得拍掌。

沉重過後，側田也特意加入跳舞部份，穿上格仔西裝，十足百老匯歌劇。 (葉志明攝)

+ 7 + 6 + 5

JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！