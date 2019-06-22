網民集氣推到BOYZ上紅館：今次會唱集體回憶經典歌

由關智斌、張致恒組成的男子組合BOYZ，2003年出道後一直也未有機會登上紅館舞台。去年於九展舉行首次售票音樂會，門票全數秒殺，當晚樂迷更表示要集氣把他們推上紅館。去年反應這樣熱烈，正所謂食過返尋味，BOYZ今日終於有好消息，因為紅館正式批出了九月十四日的檔期，讓他們舉行入行十六年首個紅館演唱會。

去年在九展舉行演唱會，樂迷反應非常熱烈，所以BOYZ決定今年踏上紅館！ (資料圖片)

BOYZ透過經理人霍汶希（Mani）表示好開心：「啱啱知道攞到期，場數未定，要睇紅館及觀眾反應，我哋出道咗十六年，今次係我哋第一個紅館騷，好期待。」Mani興奮同時亦都好頭痕，因為Kenny之前接咗兩部戲，同演唱會撞晒期，Mani話：「本來想推一部，但我哋簽咗約推唔到，佢啲期好緊張，但公司一定會留足夠嘅時間畀佢哋練歌練舞。」問到演唱會上有乜驚喜，Mani就話睇吓佢哋機器壞未，「未生銹就繼續打前空翻後空翻，今次係集體回憶，佢哋會唱番經典歌。」仲話公司嘅師兄師姐好似謝霆鋒、容祖兒、Twins一定會空巢而出去支持㖭。

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