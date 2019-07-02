歌藝活化80年代劇本　閻奕格唱《搭錯車》經典歌一樣靚聲

音樂劇《搭錯車》剛剛完成一共12場的演出，狄龍、閻奕格、沈震軒三位主角，重新演繹啞叔、阿美、時君邁等經典角色。劇本改編自1983年的台灣經典同名電影，故事簡單，內容講述以撿破爛為生的啞叔，單獨撫養了棄嬰阿美，阿美長大後成為一代歌后，卻與養父啞叔距離漸遠。當年電影面世一口氣拿下四項金馬獎項，創下四千多萬票房，之所以成功，正正是與電影插曲及原創音樂有關。

音樂劇《搭錯車》近日完滿結束，閻奕格的唱功令人讚歎。 (資料圖片)

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同一個劇本，去年在台灣亦被改編為音樂劇，而台灣的女主角則為天后丁噹。不過論唱功，其實香港版的閻奕格絕不輸蝕。在港版《搭錯車》中，閻奕格以阿美身份足足演唱了16首歌，當中大部分也是台灣的舊作品，包括《酒干倘賣無》、《一樣的月光》、《是否》、《變》、《請跟我來》等等，當年由蘇芮一手包辦演唱。雖然閻奕格慣於唱流行曲，但尤其音域廣闊，技巧收放自如，完全能駕馭以上作品。

閻奕格的確人靚聲甜。 (資料圖片)

畢竟劇本已是80年代產物，若放在今時今日，較適合年長一代觀看。其實當年《搭錯車》電影面世，亦遇上類似問題，雖然票房高收，不過大多影評也表示炮製了濫情元素、沒有深層挖掘，只流於通俗倫理劇的格局，不過當中音樂元素卻令人喜出望外。似乎不論台灣版還是香港版的音樂劇，也難以走出這困局，不過的確不得不佩服，兩地也找來了唱得之人飾演阿美，一曲救全家，也要歸功於選角的精明。