【鄭秀文演唱會】曾自稱「嘉賓之王」　事隔3年終於到個人紅館騷

距離鄭秀文（Sammi）FOLLOWMi巡迴演唱會開唱只剩2天，到底歌迷在沒有鄭秀文的日子，是怎麼捱過來的呢？在Sammi的休息時間裡，她不時會以嘉賓身份，驚喜現身好友的演唱會，更唱到自封「演唱會嘉賓之王」，Sammi的哪一場嘉賓演出又讓你最深刻？

1. 黎瑞恩《感恩有你演唱會》

睽違16年，黎瑞恩在2018年於紅館舉行《感恩有你演唱會》。與Sammi相識20多年，連開騷前都有問Sammi意見，嘉賓怎能少得了她！演唱會當晚，Sammi與黎瑞恩合唱《信者得愛》和《不要驚動愛情》，把演唱會氣氛推至高峰！

鄭秀文於IG上傳了與黎瑞恩的合唱影片，並留言：「二十多年嘅朋友的演唱會，mi當然要支持！」（鄭秀文IG截圖）

2. 盧巧音《RE:TURN Candy Lo Concert 2017》

盧巧音曾於婚後和約滿的壓力下，經歷情緒病。Sammi除了擔任演唱會尾場嘉賓，與盧巧音合唱《喜歡戀愛》和獨唱《不要驚動愛情》，也以過來人身份鼓勵盧巧音，讓全場氣氛十分溫馨。當時Sammi更在台上笑言：「其實我唔介意做嘉賓，我覺得其他歌手有咩用得著我嘅地方就用啦！我係好開心㗎！」

Sammi為盧巧唱演唱會擔任尾場嘉賓。

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3. 《生於C AllStar演唱會2017》

休團前一連兩場《生於C AllStar演唱會》，四子特別邀請到Sammi在尾場嘉賓，在talking時有笑有淚，因知道在演唱會後四子將各自出發，Sammi稱讚他們勇於走出自己的舒適圈。他們合唱了《最後一次》，作為暫別演唱會的演唱歌曲，份外有意思。

4. 《李克勤慶祝成立30週年演唱會》

李克勤與鄭秀文結緣於1991年電視劇集《浪族闊少爺》，好關係一直維持至今。李克勤更在演唱會過後，於微博發文感謝鄭秀文義氣相挺：「我患濕疹她send我藥方，她演唱會不舒服我短訊她要幫手隨時找我，我們不常見但一直是一舍電話即到的義氣仔女，謝謝妳Sammi，在心中。」

李克勤邀請Sammi擔任演唱會的頭場嘉賓。

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5. 《黎明Leon’s Penguins in Live 2017》

黎明與Sammi又係相識多年的好朋友，黎明更經常擔任Sammi演唱會嘉賓，這次終於到Sammi為他撐埸，合唱了《Prima-Donna》和獨唱《信者得愛》，讓全場氣氛升至最高點，最後更帶著全場歌迷朋友，一起向Sammi送上感謝。