【鄭秀文演唱會】盤點10個經典時刻　即Click睇下你數唔數得晒！

鄭秀文入行29年，身為Sammi鐵粉的你們，曾陪伴她走過高山低谷，一連十三場的《FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》即將開唱，入場前不如先一起重溫過去Sammi演唱會中的經典時刻？

1. 《Sammi X Live 96鄭秀文X空間演唱會》

在鄭秀文的第一場演唱會中，最讓人印象深刻的便是她的經典「Nike眉」，這麼大膽的眼妝引起風潮，更從此奠定了她在樂壇中「百變天后」的地位。往後，Sammi演唱會除了歌單和舞台叫人期待，她的化妝造型也讓粉絲驚喜。

當時，鄭秀文的「nike眉」成為當時的潮流經典。（YouTube截圖）

2. 《Sammi Star Show 鄭秀文97演唱會》

在90年代時，Sammi在音樂、服裝和造型上，也非常的前衛和大膽！就像這一套「羽毛bra top」，早在20多年前便內衣外穿，僅僅一條羽毛遮胸，尺度驚人，即使在今天也未必人人敢穿。

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3. 《Chase Sammi I Concert 99》

相信這一年的演唱會，絕對是大部份人心中印象最深刻、最經典也最值得回味的——演唱會時突然停電，在一片漆黑中只聽到Sammi在台上呼叫「安仔，救命！」後，座位上的許志安便立即往舞台上衝，給Sammi一個安慰的擁抱。許多年後，Sammi在台灣綜藝節目《康熙來了》受訪時表示，當時因許志安的擁抱後，而感到不那麼害怕。

演唱會突然停電時，Sammi下意識立即大叫：「安仔，救命！」（《康熙來了》截圖）

4. 《鄭秀文Shocking Colors演唱會2001》

這場演唱會Sammi戴上了Swarovski的水晶假髮，據說這頂假髮上的水晶都是手工縫上，配上日本娃娃和埃及妖后的造型，兩個造型極大對比，為粉絲帶來強烈的視覺衝擊。而且，Sammi更為了埃及妖后造型的大露背裝而加操，展露她苦練個多月的背肌。

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5. 《Sammi VS Sammi 鄭秀文演唱會2004》

鄭秀文在這一年的演唱會中，收起性感，大賣唱功實力。其中最叫歌迷受落的，莫過於Sammi與杜麗莎一起合唱許志安的《唯獨你是不可取替》，Sammi自己也感動落淚。此外，雖然今次Sammi的造型走平實路線，但呢張「Hello Kitty櫈」也叫歌迷瘋狂，這隻軍艦Size的Hello Kitty由鮮花砌成，聽說不少歌迷在演唱會後也紛紛與牠合照。

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6. 《Show Mi鄭秀文2007演唱會》

睽違5年，Sammi終於回歸舞台，她在演唱會中讀出為自己寫的信，其中一段：「Mi，我知道這場演唱會，是你有史以來，是你放假以來給自己的第一個的大功課，這一課對於久未站台的你，絕不輕易，這個功課，你做到了！我清楚知道，你回來了，最重要的是，你的勇氣，回來了！」

7. 《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》

Sammi希望可以創造一個時刻，每讓歌迷想起時都能感受到信心和勇氣，排舞老師便為Sammi在演唱會中安排了「倒後jump」。如果有玩過高空彈跳的，便會知道在跳下去前需要的勇氣有多大，而且在舞台上更沒有猶疑的餘地，更能看見Sammi的勇敢。

Sammi以「倒後Jump」表現信心和勇氣。（視覺中國）

8. 《Touch Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》

自從Sammi信主後，除了歌曲主題有所轉變，多加入福音歌外，更喜歡在舞台上預留時間與歌迷朋友分享信仰。演唱會製作同事得知後，便把Sammi的信仰意念融入舞台，讓她十分感動。

在信主後，Sammi很喜歡在舞台上和歌迷分享信仰。（視覺中國）

9. 《Touch Mi 2鄭秀文世界巡迴演唱會》

Sammi抱病開唱，她已失聲仍盡力唱至聲嘶力竭，雖然走音連連但態度敬業，完場時她問歌迷是不是差不多時，歌迷因心痛她而齊聲說好，Sammi便笑着說：「你們第一次話好！現在唱《默契》！」雖然Sammi仍然唱得很吃力，但全場大合唱時，卻是演唱會中最感動的一刻。

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10. 《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》

一連13場的FOLLOWMi演唱會將於明晚起開唱，相信粉絲們已期待已久，這次演唱會有甚麼最值得記錄的一刻？就由你們入場寫下吧！