【鄭秀文演唱會】重溫開場演出　Sammi祼色馬甲展現美好身段

天后鄭秀文隔三年再開紅館個唱，經過漫長等待，網上瘋狂㩒飛，樂迷終於迎來《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2019》的頭場演出。 攝影：葉志明

演唱會於晚上8點46分演唱會正式開始，Sammi身穿純白長紗裙、腳踏10吋鬆糕鞋，在步操樂隊陪伴下，立刻唱出《終身美麗》打頭陣，樂迷氣氛瞬間被炒熱。唱出一段副歌後，Sammi面帶笑容率先與觀眾打招呼：「《#FOLLOWMi》第一場演唱會嘅觀眾大家好，大家今晚盡情嗌！」話音一落，Sammi立刻表演Quick Change，從純白禮服換上粉紅色套裝。

純白色的婚紗裙，似乎將會成為又一經典造型。 (葉志明攝)

Sammi打頭陣4首歌已經換咗4首衫，即Click逐套重溫！(葉志明攝)

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唱完《終身美麗》後，Sammi再換上裸色馬甲展現美好身段，與身穿肉色緊身衣的舞蹈員演出《祼體早餐》，意識相當大膽。再唱出《不要》及《顏色...氣味》，過程中在台上示範另類Quick Change，舞蹈員邊跳舞邊為她的馬甲加上紅色布料。

穿上裸色馬甲，更顯Sammi的身型經過刻苦煅練。 (葉志明攝)

裸色戰衣配《裸體早餐》！(葉志明攝)

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不斷挑戰新事物，Sammi唱出《十誡》時，跳出一段popping舞蹈，需要肌肉的大量並瞬速的收縮，非常需要技巧，證明Sammi的確訓練有素。

慢歌轉快歌，當然要有Sharp醒戰衣！(葉志明攝)

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火紅色馬甲配勁歌熱舞！(葉志明攝)