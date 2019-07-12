【鄭秀文演唱會】Sammi興奮誤爆粗　欣宜合唱激動到喊

《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》今晚頭場演出，經過開場一段具誘惑力的演出後，Sammi演唱會又怎少得令人心頭起伏的情歌？一班「無頭」Dancers的伴舞下，Sammi穿上黑色闊膊西裝，演唱《傷》、《世界之最》及《宿命主義》，為傳達歌詞的刻骨銘心，Sammi臉上掛著淚滴形的水晶，加上肉緊的唱腔和表情，令人感受到心內淌著淚唱歌的那份感染力。

水晶吊飾令Sammi看起來似是臉帶淚妝，唱情歌更入心。 (葉志明攝)

唱出《跳傘》，Sammi站上一個「LED降傘」，在半空中演唱，Bra Top露出小蠻腰、牛仔短褲隱隱現出驕傲的翹臀，性感中帶浪漫。降傘著地，場內每人也為Sammi造型感艷羨，未等眾人回氣，立即再唱出《不要驚動愛情》。

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今晚Sammi的穿束份外性感，不少女性樂迷看得異常羨慕。 (葉志明攝)

Sammi可能情緒太高漲，不小心在紅館中口快快爆粗:「今晚我唔尖叫啦，留畀大家幫我尖叫，因為要養好把聲。今晚少咗好多Pong Pong棒，大家唔洗畀人揼X...揼實先啱，我係想講揼實㗎。」引得全場樂迷哭笑不得。

Sammi在口快快講完揼X之後，在台上尷尬笑。(葉志明攝)

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第一位嘉賓出場，頭場的Sammi心水是欣宜，合唱出《默契》，Sammi道:「我邀請得嘅嘉賓，當然係我好鐘意，今晚嘅女神，欣宜!你唔好喊呀!」欣宜表示自己相當激動，在台上也禁不著手震。作為樂壇天后，Sammi更即場大方推介其他歌手的新歌，包括欣宜的《救命歌》及馮允謙的《山旮旯》，Sammi大讚在場的黃偉文:「山旮旯都擺到入詞真係犀利，多謝你為香港填咗咁多好嘅歌詞，我都受到你好多恩惠，繼續堅守。」合唱出《女神》時，欣宜更激動流淚。