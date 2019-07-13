【鄭秀文演唱會】帶鐵樹蘭Rock爆紅館　重金屬《煞科》你聽過未！

Sammi鄭秀文不時也會與各類型的音樂單位合作，為樂迷帶來驚喜。而今年則選擇與Sunny@Supper Moment的另一樂隊「鐵樹蘭」合作，不但聯乘推出新歌《Power of Love》，更將他們帶上紅館舞台。接連演唱《男仕今天你很好》及《叮噹》後，Sammi介紹鐵樹蘭出場:「好多人都會將音樂分做流行同地下音樂，而唔知點解一啲重金屬音樂就會經常被分類為地下音樂，不過我覺得紅館嘅舞台係屬於所有類型嘅音樂!」

鐵樹蘭出場，與Sammi合唱《Power of Love》和《煞科》 。唱到metal版《煞科》時，Sammi親自打鼓，Sunny更為歌曲加上一段rap及scream，雖然與歌曲原版截然不同，卻毫冇違和感。

Sammi同鐵樹蘭合唱新歌《Power of Love》，現場Rock到核爆！ (葉志明攝)

+ 3 + 2

稍稍間場，Sammi再唱出《浮雕》及《衝過去》，這部份的張力甚強，Dancers穿上「石頭裝」演出一段戲劇味十足的舞蹈，而Sammi更唱到跪地以展示無力感，唱到《衝過去》時，更吊威也到半空，暗喻當年走出情緒陰霾。

一連再唱出與信仰有關的作品，《Creo en Mi》及《信者得愛》，今次《信者得愛》Rap的部份更換上Shimica黃宇希，女性力量展現無遺，全場觀眾也企起來「It's so high high high~」

呢個部份相當有張力！ (葉志明攝)

+ 5 + 4 + 3

再換上十字架黑色裙，傳說中的「Nike眉」重現江湖，更混合了angry bird的風格。Sammi上台唱出情歌Medley，當中全是大熱作品，包括《最後一次》、《理想對象》、《不拖不欠》、《如何掉眼淚》、《如果你有事》、《親密關係》。Medley中包括了戀愛中的失落、緊張、溫馨，就像見證一段關係的演變，離合後又大團圓。唱歌中途，Nike眉脫落，Sammi笑説:「今次係廿幾年前Nike眉嘅復刻版，原來成Part都甩咗，真係醜死，聽晚都係唔整啦。」

她又表示為了今次演唱會花了不少心力，首場演出亦令她滿意：「其實我都唔算跳得少，尤其膝頭哥傷咗，未百份百好返嘅，有咁嘅演出我自己都幾滿意！要多謝威也師傅，雖然好似吊上去冇乜嘢，但其實都排咗好多次。好多大家未必察覺嘅地方，我都花咗好多心機，例如我換衫嘅時候播嘅片、開場嘅Marching Band、仲有開頭嗰Part慢歌嘅28位演員，其實齋計嗰一Part已經洗咗百幾萬，係好貴！所有嘢都係好精心為呢個演唱會而設。」

Nike眉重出江湖！ (葉志明攝)

甩眉過程逐格睇

+ 4 + 3 + 2

熟悉鄭秀文的樂迷也知道，Sammi是相當重視教會中的弟兄姊妹，今晚她便邀請了薛凱琪同台合唱一曲《上帝早已預備》。合唱前，Sammi在台上感言:「呢首歌對我自己嚟講係非常重要，喺我嘅生命中，信仰畀到我好多力量，無論喺我人生嘅高潮或者遇到一啲好大嘅困難，覺得撐唔到落去，信仰好多時都畀到我好大嘅力量。」

今次搵嚟好教友Fiona薛凱琪合唱《上帝早已預備》。 (葉志明攝)

更多演唱會精采時刻