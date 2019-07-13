【鄭秀文演唱會】努力唱得好只係天后基本要求　三項特質更為重要

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》昨晚(12/7)完成首場演出，在台上的Sammi灑盡汗水，費煞思量，為樂迷帶來最滿足的表演。就像Sammi所說，單是其中一幕28人的排舞已豪花了過百萬，成本落足，幕後團隊的辛勞更值得欣。Sammi作為天后，對樂迷來說，唱得好、夠努力、肯揼本，早已是見慣不怪，甚至是基本必備要素。但今次的演唱會中，比起沒有唱沙聲、比起豪華舞蹈陣容、華衣貴服，Sammi展現三大重要特質，完美示範天后應有的態度。 攝影：葉志明

曾經歷過上一次開騷失聲的陰影，近日又面對各種壓力。但今次演唱會Sammi為樂迷展現出真正天后的風範。 (葉志明攝)

推廣正向社會價值

入場樂迷皆知，今次Sammi演唱會中不再派發Pong Pong棒、螢光棒等打氣用品，更於台上呼籲大家盡量不要使用該類產品。取而代之使用手機應用程式造出燈海效果，Sammi早於社交平台上解釋原因：「如果每埸每人派發兩枝Pong Pong棒或螢光棒，就會製造和永久留下了二十六萬枝廢物，為了我們已經被破壞得七七八八的生態環境，值得儘最大努力，做得幾多得幾多。」

推廣環保意識之外，Sammi又呼籲粉絲及行內好友不用送贈花籃，反之將這份心意及金錢改為捐款至「香港癌症基金會」作慈善用途。

作為一個能影響社會大眾的人物，Sammi的一句說話，很可能比各類社企及環保慈善機構舉行十個活動更能帶動整個社會的認同及關注，而天后的價值亦正正由此可以顯現。

鄭秀文在instagram呼籲大家用更環保的方式支持演唱會，以電話應用程式取代即棄Pong Pong棒及螢光棒。(網頁截圖)

為樂壇新一代鋪路

今次演唱會中，Sammi邀請的嘉賓幾乎都是後輩以及樂壇新一代。就以首晚演出為例，上台合作演唱的嘉賓有薛凱琪、欣宜、鐵樹蘭、Shimica黃宇希。其實以Sammi圈中的人緣及地位，她的首場嘉賓大可以邀請劉德華、李克勤、梁漢文等同期好友上台合唱，尤其是首晚所有傳媒也到訪，必定是最為轟動。不過Sammi沒有這樣做，她選擇了和欣宜合唱她的首本名曲《默契》，又合唱了欣宜的《女神》，更在傳媒前大讚馮允謙的新歌《山旮旯》好聽，絕對為樂壇新一代提供了不少養份。

更令樂迷感動的是，千想萬想，也想不到Sammi竟然與重金屬樂隊「鐵樹蘭」合作，推出新歌《Power of LOVE》，更把他們帶上紅館舞台，演繹Metal版的《煞科》。不是每個天王巨星也有膽量把自己的名曲來一個180度改變，而Sammi近年讓大家看到，其實她樂見與不同音樂單位玩各種類型的音樂，她昨晚亦在紅館台上表示：「好多人都會將音樂分做流行同地下音樂，而唔知點解一啲重金屬音樂就會經常被分類為地下音樂，不過我覺得紅館嘅舞台係屬於所有類型嘅音樂!」

作為樂壇天后，即使在演唱會中Sammi也不介意大方推介其他歌手的新歌，前輩的溫暖照顧叫欣宜十分感動。(葉志明攝)

+ 3 + 2

選曲含深意

如果你已不只是第一次去聽Sammi的演唱會，便會知道以往每次開騷，她也會選擇一首快歌當演唱會主題曲，就像《Sammi I Concert 99》的《發熱發亮》、《鄭秀文Shocking Colors演唱會2001》的《螢光粉紅》到近年《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》的《信者得愛》等，也是節奏十足、勁歌熱舞。這樣的做法很容易理解，因為容易炒熱演唱會現場氣氛，完場Encore演唱既有氣勢又夠圓滿。

不過今年Sammi首度選擇了一首慢歌《我們都是這樣長大的》作主題曲，昨晚她邊唱邊哽咽，並道：「我覺得人生喺每個階段都會有唔同領悟，人係會長大，會有所不同。嚟到呢個階段，我經歷咗好多，人生有好多嘅沉澱，亦有好多考驗。所以今次揀咗一首慢歌作為主題曲，但冇諗過hit過哂我過往嘅主題曲，我深信係因為歌詞好觸動到每一個人，其實喺我哋成長過程，每個人都有開心、每個人都有唔同嘅眼淚，有屬於自己嘅經歷，但唔緊要，因為《我們都是這樣長大的》。」

今年演唱會主題曲《我們都是這樣長大的》，看着Sammi從出道以來走過風風雨雨直到今天，相信歌迷亦十分感動。(葉志明攝)