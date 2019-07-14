【鄭秀文演唱會】健身長肉有成果：終於練到少少「蜜桃Pat Pat」

鄭秀文《#FOLLOWMi》紅館演唱會正舉行得如火如荼，每晚都有重量級嘉賓登場，頭場有欣宜與薛凱琪，第二場有李惠敏，相信有入場的歌迷對Sammi的說話與歌聲仍然言猶在耳。當中最感人，要數Sammi唱《我們都是這樣長大的》淚灑舞台：「我覺得人生喺每個階段都會有唔同領悟，人係會長大，會有所不同。嚟到呢個階段，我經歷咗好多，人生有好多嘅沉澱，亦有好多考驗。所以今次揀咗一首慢歌作為主題曲，但冇諗過hit過哂我過往嘅主題曲，我深信係因為歌詞好觸動到每一個人，其實喺我哋成長過程，每個人都有開心、每個人都有唔同嘅眼淚，有屬於自己嘅經歷，但唔緊要，因為《我們都是這樣長大的》。」

數完演唱會感動位，當然有笑位。第二場嘉賓是李蕙敏，Sammi把握機會問她與外籍老公的相處之道：「真係想問下你哋點傾心事？你知啦，廣東話好地道『㷫過火屎』咁你點同佢講？My heart burning fire Shxt咁呀？」李蕙敏笑回：「唔好笑呀，嬲起上嚟，我真係叫佢Eat Shxt and Die㗎！你知啦鬧反應要好快㗎嘛！(咁佢有冇真係咁做？)冇呀，佢咪喺到笑囉，因為呢啲香港譯嘅英文。」話雖如此，李蕙敏也有甜蜜一面：「有時都會同佢講『Kiss Kiss』戲都要畀啲下嘛！」難怪Sammi也稱她「冤氣」。

Sammi大方展示健身成果，掀起短褲褲腳：「終於練到少少『蜜桃Pat Pat』，見唔見呀？」(影片截圖)

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另外，台下有Fans大讚Sammi「好索」，她大方展示完美身段回應：「為咗唔好每次演唱會都瘦到成條『梗』咁，所以好努力咁食，好努力咁健身，終於練到少少『蜜桃Pat Pat』，見唔見呀？」話音一落隨即掀起短褲褲腳，讓Fans一飽眼福，台下隨即瘋狂尖叫。又有人大讚長腿，Sammi立刻神回應：「你都未見過我除咗鞋有幾短，做藝人嘅嘢你唔好信呀！」Sammi如此玩得，難怪Fans全心全意投入在演唱會之中。