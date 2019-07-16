【鄭秀文演唱會】台上免費打歌撐好友　即Click睇天后私心歌單

鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》每晚都進行得如火如荼，經典加新歌的編排把歌迷完全沸騰起來！在沒有開個人演唱會的日子，只要時間許可和檔期能配合，Sammi幾乎答應了所有演唱會嘉賓的邀約，更表明自己不介意做嘉賓，只希望能幫到其他歌手。她提攜後輩不遺餘力，在今次演唱會中也有為歌迷推介其他歌手的新歌。除此之外，她更十分感謝Wyman為樂壇的付出：「多謝你為香港填咗咁多好嘅歌詞，我都受到你好多恩惠，繼續堅守。」

Sammi向歌迷推薦欣宜的《女神》及《救命歌》。（葉志明攝）

Sammi在演唱會中表示，因想為歌迷多介紹其他歌手，所以特別請來欣宜及鐵樹蘭等來做嘉賓，更向歌迷推介欣宜的《救命歌》及《女神》，讓欣宜感動得在台上落淚。另外，又推薦了馮允謙的《山旮旯》，更大讚Wyman：「山旮旯都擺到入詞真係犀利！」

1. 《救命歌》—鄭欣宜

2. 《女神》—鄭欣宜

3. 《山旮旯》—馮允謙

除此之外，Sammi在Facebook表示為了讓演唱會的藝術性和商業性融合，團隊及自己在當中花了不少心思，「是mi不甘於重覆自己的重要一步，無論燈光、選曲、衣服、rundown、舞台設計、舞蹈、擺放的音樂類型、邀請合作的歌手，甚至encore方式都有新滲（編按：嶄新）的格式。」更表示當她看到觀眾的反應時，便知道今次跳出comfort zone的做法是對的。

重溫Sammi在演唱會中的精彩一刻。