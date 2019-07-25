盤點首爾2019夏日3大音樂節　見偶像﹑睇騷…仲有得席地野餐！

學生們最愛的暑假開始了！迎接長達近三個月的假期，韓國各個城市紛紛展開各式各樣的夏日音樂節，邀請大家跟著節奏，擺脫炎熱。誰說音樂祭都是辦在偏避的山區或是海邊！現在就讓秉持著「能坐就不站，能躺就不坐」的懶人小編，向大家介紹三個在首爾市中心和近郊，坐地鐵就能輕鬆抵達，會場內還可以野餐、做瑜伽的超好玩特色音樂節。
1. Incheon Pentaport Rock Festival
在仁川松島月光慶典公園舉行的《Incheon Pentaport Rock Festival》，是讓搖滾狂熱份子們都為之瘋狂的戶外音樂節，雖然距離首爾約1小時車程，但位於地鐵站附近，因此交通也算方便。今年的LINE UP除了韓國當地的YB、PIA、CRYING NUT…等經典搖滾樂隊，台灣特色樂團八十八顆芭樂籽、落日飛車也受邀參加這次的音樂盛典。包括北愛爾蘭的電子搖滾樂團 TWO DOOR CINEMA CLUB、美國另類樂團 WEEZER、英國新生代樂隊 THE VAMPS 等多組海內外樂隊，也都將出席活動，為搖滾樂迷帶來精彩的演出！
Incheon Pentaport Rock Festival
演出：THE FRAY、YB、CORNELIUS、PIA、TWO DOOR CINEMA CLUB、JAMBINAI、WEEZER、THE VAMPS、SEVDALIZA、CRYING NUT、落日飛車、八十八顆芭樂籽、RIOT KIDZ、APRIL 2ND、SO!YOON!......
日期：8月9至11日
地點：仁川松島月光慶典公園
點去：仁川地鐵1號線國際業務地區站，5號出口直走，步行約15分鐘
2. Someday Festival 2019
「用純淨的音樂，享受樂趣」在蘭芝漢江公園舉行的《Someday Festival 2019》，是以「感性」聞名的音樂節！有別於充滿熱血和激情的搖滾音樂節，《Someday Festival 2019》網羅圭賢、AKMU樂童音樂家、鄭世雲、HENRY、鄭俊日、ADOY 等演出者，帶來 R&B、抒情等多種曲風音樂，邀請觀眾們在漢江河畔野餐、聽歌，和親友們共度慵懶的週末！
Someday Festival 2019
演出：圭賢、金娜英、AKMU 樂童音樂家、鄭俊日、KIM FEEL、BEENZINO、LUCIA、ADOY、ERIC NAM、LIM JAE HYUN、JUK JAE、J RABBIT、KASSY、COLDE、COOGIE、HA DONG GYUN、HA:TFELT ...尚待完整名單公布
日期：8月31日、9月1日
地點：蘭芝漢江公園
點去：首爾地鐵6號線世界盃體育場站，1號出口，沿著蘭芝漢江公園指標步行約20分鐘
3. 2019 JOY OLPARK FESTIVAL
如果要用一句話形容這個活動，最直接的就是「在市中心躺着聽歌的草地音樂節」。在奧林匹克公園內舉行的《2019 JOY OLPARK FESTIVAL》，今年邀請了10cm、Crush、HYUKOH、鮮于貞娥、臉紅的思春期等歌手參演。而這場活動是以「療癒」為號召！不但能在場內舖上野餐墊，還規劃了打坐、冥想、做瑜伽、指甲彩繪、塔羅算命等特別區域。透過悅耳的民謠、R&B 等音樂現場，以及歌手和觀眾的感性對談互動中，療癒身心！
2019 JOY OLPARK FESTIVAL
演出：ZICO、CRUSH、GIRIBOY、10cm、SORAN、KIM FEEL、pH-1、鮮于貞娥、GSoul、Hoody、SURL、張凡俊、HYUKOH、臉紅的思春期、DAYBREAK、ChoNam Zone 、BEN、鄭承煥、Kwon Jin Ah、Lee Min Hyuk
日期：9月21、22日
地點：奧林匹克公園
點去：首爾地鐵5、9號線奧林匹克公園站，3號出口直走，步行約10分鐘
暑假期間到首爾旅遊的朋友們，shopping夠、去夠cafe，不妨去這些特色音樂節，感受最道地的音樂現場吧！
【本文獲「KKBOX」授權轉載，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】