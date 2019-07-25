盤點首爾2019夏日3大音樂節　見偶像﹑睇騷…仲有得席地野餐！

學生們最愛的暑假開始了！迎接長達近三個月的假期，韓國各個城市紛紛展開各式各樣的夏日音樂節，邀請大家跟著節奏，擺脫炎熱。誰說音樂祭都是辦在偏避的山區或是海邊！現在就讓秉持著「能坐就不站，能躺就不坐」的懶人小編，向大家介紹三個在首爾市中心和近郊，坐地鐵就能輕鬆抵達，會場內還可以野餐、做瑜伽的超好玩特色音樂節。

1. Incheon Pentaport Rock Festival

在仁川松島月光慶典公園舉行的《Incheon Pentaport Rock Festival》，是讓搖滾狂熱份子們都為之瘋狂的戶外音樂節，雖然距離首爾約1小時車程，但位於地鐵站附近，因此交通也算方便。今年的LINE UP除了韓國當地的YB、PIA、CRYING NUT…等經典搖滾樂隊，台灣特色樂團八十八顆芭樂籽、落日飛車也受邀參加這次的音樂盛典。包括北愛爾蘭的電子搖滾樂團 TWO DOOR CINEMA CLUB、美國另類樂團 WEEZER、英國新生代樂隊 THE VAMPS 等多組海內外樂隊，也都將出席活動，為搖滾樂迷帶來精彩的演出！

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Incheon Pentaport Rock Festival 演出：THE FRAY、YB、CORNELIUS、PIA、TWO DOOR CINEMA CLUB、JAMBINAI、WEEZER、THE VAMPS、SEVDALIZA、CRYING NUT、落日飛車、八十八顆芭樂籽、RIOT KIDZ、APRIL 2ND、SO!YOON!...... 日期：8月9至11日 地點：仁川松島月光慶典公園 點去：仁川地鐵1號線國際業務地區站，5號出口直走，步行約15分鐘

2. Someday Festival 2019

「用純淨的音樂，享受樂趣」在蘭芝漢江公園舉行的《Someday Festival 2019》，是以「感性」聞名的音樂節！有別於充滿熱血和激情的搖滾音樂節，《Someday Festival 2019》網羅圭賢、AKMU樂童音樂家、鄭世雲、HENRY、鄭俊日、ADOY 等演出者，帶來 R&B、抒情等多種曲風音樂，邀請觀眾們在漢江河畔野餐、聽歌，和親友們共度慵懶的週末！

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Someday Festival 2019 演出：圭賢、金娜英、AKMU 樂童音樂家、鄭俊日、KIM FEEL、BEENZINO、LUCIA、ADOY、ERIC NAM、LIM JAE HYUN、JUK JAE、J RABBIT、KASSY、COLDE、COOGIE、HA DONG GYUN、HA:TFELT ...尚待完整名單公布 日期：8月31日、9月1日 地點：蘭芝漢江公園 點去：首爾地鐵6號線世界盃體育場站，1號出口，沿著蘭芝漢江公園指標步行約20分鐘

3. 2019 JOY OLPARK FESTIVAL

如果要用一句話形容這個活動，最直接的就是「在市中心躺着聽歌的草地音樂節」。在奧林匹克公園內舉行的《2019 JOY OLPARK FESTIVAL》，今年邀請了10cm、Crush、HYUKOH、鮮于貞娥、臉紅的思春期等歌手參演。而這場活動是以「療癒」為號召！不但能在場內舖上野餐墊，還規劃了打坐、冥想、做瑜伽、指甲彩繪、塔羅算命等特別區域。透過悅耳的民謠、R&B 等音樂現場，以及歌手和觀眾的感性對談互動中，療癒身心！

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2019 JOY OLPARK FESTIVAL 演出：ZICO、CRUSH、GIRIBOY、10cm、SORAN、KIM FEEL、pH-1、鮮于貞娥、GSoul、Hoody、SURL、張凡俊、HYUKOH、臉紅的思春期、DAYBREAK、ChoNam Zone 、BEN、鄭承煥、Kwon Jin Ah、Lee Min Hyuk 日期：9月21、22日 地點：奧林匹克公園 點去：首爾地鐵5、9號線奧林匹克公園站，3號出口直走，步行約10分鐘

暑假期間到首爾旅遊的朋友們，shopping夠、去夠cafe，不妨去這些特色音樂節，感受最道地的音樂現場吧！

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