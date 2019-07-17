【鄭秀文演唱會】謝安琪睽違三年踏紅館做嘉賓　為10月個唱預演？

謝安琪（Kay）已經三年沒有踏足紅館，想不到好消息接二連三，昨日（16/7）驚喜出席鄭秀文《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》做嘉賓，隨後更有消息指她10月將於紅館開唱，歌迷又要準備好撳飛了！

二人見面馬上攬攬。（官方相片）

Sammi的演唱會嘉賓個個有驚喜，繼欣宜、李蕙敏及葉倩文後，昨晚Sammi請來歌迷最意想不到的謝安琪，更以「最索人妻」介紹她出場，讓全場歌迷興奮歡呼，氣氛非常高漲！出場後，Kay即上前攬着Sammi笑說：「好正呀，雖然成日睇你演唱會，但未試過咁近，可以攬住！」

二人在台上對話時，便解答了歌迷對二人關係的好奇，原來二人私交甚篤，阿Kay更在台上吐露心聲：「我份人好怕醜，唔係好主動嘅人，你第一次同我講祝福說話又為我禱告，嚇死我，我真係受寵若驚。」更大讚Sammi為人真摰：「你份人好真心，台上台下私下傾偈都咁真摰、咁用心！」Sammi更透露在阿Kay生產後，曾與雷頌德太太結伴前往探望，但她口快快說錯是馮德倫太太（即舒淇），不禁被自己鬧的笑話笑倒，在溫馨的氣氛添上輕鬆笑意！

最後阿Kay一個人唱回首本名曲《囍帖街》。（官方相片）

力邀一齊唱《囍帖街》

果然好友相聚就會雞啄唔斷，有感動亦都有好笑，講到Sammi隆重打扮到訪阿Kay屋企，讓她全家人都好緊張，但Sammi笑說：「你奶奶好熱情，我哋傾咗好耐，其實我想扯㗎喇，佢幾乎想請我食埋宵夜！」最後，Sammi準備落台換衫時，阿Kay還想留下Sammi一起合唱《囍帖街》，但Sammi表示：「唔得啦，唱埋我就換唔切衫啦！」邊落台邊與Kay互講「I Love You」，讓歌迷覺得好笑又為她們的友情感到窩心。

當晚觀眾席有蔡一智與囡囡、Twins的蔡卓妍和鍾欣潼、周慧敏、倪震、薛家燕、鄧萃雯、余安安、張繼聰、余德丞和蔡思貝等明星好友到場支持。

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另外，為了延續最近與麥浚龍（Juno）合作的神秘風格，阿Kay在Facebook的預告演唱會發文中，只有一張寫有「coming soon」字句的圖片，除此之外並未有留下片言隻語，欲言又止特地營造更多神秘感。隨後，KKBOX亦發文正式揭開迷底，證實她10月將於紅館開唱，雖然仍未有更多詳情，但歌迷要好好留意官方隨時公布有關演唱會的消息！